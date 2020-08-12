華為新智能手錶官方圖曝光　傳與Mate 40同步推出　

▲ 華為即將發表新款智能手錶Huawei Watch Fit，據說將與9月發表的Mate 40系列手機同步推出，日前就有網民率先在Twitter曝光照片。

華為即將發表新款智能手錶Huawei Watch Fit，據說將與9月發表的Mate 40系列手機同步推出，日前就有網民率先在Twitter曝光有關規格資料，以及宣傳圖片和歐洲市場的官方定價。

根據該Twitter帖文的圖片顯示，Huawei Watch Fit的設計與Apple Watch極度相似，採用1.64吋長形AMOLED屏幕，解析度為280 x 456。錶身設有灰黑色、銀色和金色3種選擇，而矽膠錶帶則配有黑色、薄荷綠、粉紅和橙色4款。其內置電池能提供10天的續航力，同時支援Android 5.0和iOS 9.0或以上系統。

▲ 錶身設有灰黑色、銀色和金色3種選擇，而矽膠錶帶則配有黑色、薄荷綠、粉紅和橙色4款。（Twitter截圖）

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消息指，Huawei Watch Fit將支援5 ATM防水，內建心率監測、加速度器、環境光偵測、GPS和氣壓計，能夠追蹤用戶的步行、跑步、游泳、室內和室外單車等運動量，並提供睡眠追蹤、壓力測試和呼吸練習等功能。

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華為暫時尚未正式提供有關Watch Fit的任何詳細消息，不過爆料者就稱，歐洲市場的定價為119歐元（約港幣1,081元），最快將於9月在柏林IFA 2020亮相。

責任編輯：施雯雯