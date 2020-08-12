  • 27°C
香港時間 : 2020812日 (三) 18:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

華為新智能手錶官方圖曝光　傳與Mate 40同步推出　

科技 16:00 2020/08/12

分享：

華為即將發表新款智能手錶Huawei Watch Fit，據說將與9月發表的Mate 40系列手機同步推出，日前就有網民率先在Twitter曝光照片。

華為即將發表新款智能手錶Huawei Watch Fit，據說將與9月發表的Mate 40系列手機同步推出，日前就有網民率先在Twitter曝光有關規格資料，以及宣傳圖片和歐洲市場的官方定價。

根據該Twitter帖文的圖片顯示，Huawei Watch Fit的設計與Apple Watch極度相似，採用1.64吋長形AMOLED屏幕，解析度為280 x 456。錶身設有灰黑色、銀色和金色3種選擇，而矽膠錶帶則配有黑色、薄荷綠、粉紅和橙色4款。其內置電池能提供10天的續航力，同時支援Android 5.0和iOS 9.0或以上系統。

錶身設有灰黑色、銀色和金色3種選擇，而矽膠錶帶則配有黑色、薄荷綠、粉紅和橙色4款。（Twitter截圖）

三星Galaxy Watch 3引入手勢操控及跌倒偵測功能

消息指，Huawei Watch Fit將支援5 ATM防水，內建心率監測、加速度器、環境光偵測、GPS和氣壓計，能夠追蹤用戶的步行、跑步、游泳、室內和室外單車等運動量，並提供睡眠追蹤、壓力測試和呼吸練習等功能。

【全球死機】Garmin疑遭黑客攻擊　運動App無法更新資料

Fitbit Charge 4添智能喚醒功能　內置動態GPS

華為暫時尚未正式提供有關Watch Fit的任何詳細消息，不過爆料者就稱，歐洲市場的定價為119歐元（約港幣1,081元），最快將於9月在柏林IFA 2020亮相。

責任編輯：施雯雯

相關文章

三星Galaxy Watch 3引入手勢操控及跌倒偵測功能
2020/07/27
三星Galaxy Watch 3引入手勢操控及跌倒偵測功能
【全球死機】Garmin疑遭黑客攻擊　運動App無法更新資料
2020/07/24
【全球死機】Garmin疑遭黑客攻擊　運動App無法更新資料
Fitbit Charge 4添智能喚醒功能　內置動態GPS
2020/07/13
Fitbit Charge 4添智能喚醒功能　內置動態GPS
【疫情市況】疫情無礙電腦銷情　環球Q2出貨量增11.2%
2020/07/10
【疫情市況】疫情無礙電腦銷情　環球Q2出貨量增11.2%
【智能手錶】首季全球出貨量年增25%　三星攻佔印度市場
2020/07/10
【智能手錶】首季全球出貨量年增25%　三星攻佔印度市場
壓力 運動 歐洲市場 IFA Apple 華為 Apple Watch Android iOS 運動

上一篇文章

Google for Education增互動、私隱安全功能　涵蓋會議協作教育工具

下一篇文章

【網上教學】科技融入教育　未來流行混合教育模式
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【每日焦點】印度擬強制美企共享數據　Chrome再現數據外洩漏洞
【每日焦點】印度擬強制美企共享數據　Chrome再現數據外洩漏洞
【網絡安全】Chrome瀏覽器再現漏洞　數十億用戶或面臨數據被盗風險
【網絡安全】Chrome瀏覽器再現漏洞　數十億用戶或面臨數據被盗風險
【健康碼】「港版健康碼」可確保三地互通　個人資料收集有限
【健康碼】「港版健康碼」可確保三地互通　個人資料收集有限
【健康碼】「港版健康碼」或推行在即　憑證有效期僅7天
【健康碼】「港版健康碼」或推行在即　憑證有效期僅7天
【封殺微信】iPhone若下架微信　中國出貨量或跌20%至30%
【封殺微信】iPhone若下架微信　中國出貨量或跌20%至30%
【Apple發佈會】蘋果發佈會預計公佈9款新品
【Apple發佈會】蘋果發佈會預計公佈9款新品