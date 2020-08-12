【HK Express】香港快運客機地面相撞「機頭撼機尾」　重新復飛台中航班（第二版）

▲ 網上影片傳出兩架香港快運客機在地面碰撞，據悉無人受傷。

國泰航空 （00293） 旗下香港快運（HKExpress）兩架客機，今日在機場停機坪疑發生碰撞，據網上流傳影片，一架香港快運客機的機頭輕微碰撞，另一香港快運客機機尾位置的水平尾翼。國泰今日公布業績指出，香港快運由3月停運至8月1日，上半年分部虧損7.8億元。

國泰回應查詢指，因應市場發展，香港快運於8月2日已逐步恢復航班服務，但航班時段有所調整。香港快運補充，HK Express 的台中航線服務正在運作，正密切留意情況逐步恢復航班營運。

警方表示，早上約10時半接獲相關報案，事件中沒有人受傷。

香港快運表示，旗下兩架客機今早在香港國際機場拖行時發生事故，當時客機並非運作，事件中沒有人受傷。香港快運正與服務供應商了解事件作進一步調查。

（第二版更新香港快運回應）

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編輯：麥德銘