【騰訊遊戲】《英雄聯盟》等5款遊戲被侵權 騰訊控雲遊戲平台獲賠258萬人幣

▲ 騰訊早前起訴雲遊戲平台「菜雞」侵權。

騰訊 （00700） 早前起訴雲遊戲平台「菜雞」侵權，指未經授權下將騰訊旗下5款遊戲《英雄聯盟》、《穿越火線》、《地下城與勇士》、《逆戰》及《QQ飛車》置於「菜雞」平台上並讓公眾獲得。內地媒報道，杭州互聯網法院宣判，「點雲菜雞」網站和「菜雞」雲遊戲平台停止提供上述遊戲，刪除與上述遊戲有關的用戶數據，其母企亦因侵權被判賠258萬元（人民幣，下同）。

杭州互聯網法院指，騰訊因《英雄聯盟》《穿越火線》《地下城與勇士》遊戲所導致的經濟損失及合理費用分別為62萬元、53萬元、53萬元，《逆戰》《QQ飛車》遊戲所致的經濟損失及合理費用均為45萬元，上述五款遊戲合計因侵權判賠258萬元。

騰訊指，公司對涉案遊戲享有著作權維權及對雲遊戲用戶流量、數據進行獲取及收益的合法競爭性權益。但廣州某科技有限公司未經授權將涉案遊戲置於其云服務器「菜雞」，侵害騰訊享有的信息網絡傳播權，同時將用戶流量複製到「菜雞」平台上，利用涉案遊戲為「菜雞」雲遊戲平台做引流宣傳，擠壓騰訊的盈利空間及商業機會，構成不正當競爭。

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編輯：袁諾曦