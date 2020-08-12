【Tesla撈保險】特斯拉在上海成立保險經紀公司

▲ 特斯拉月初成立保險經紀有限公司，法定代表人是集團全球副總裁、大中華區負責人朱曉。

美國電動車製造商特斯拉（Tesla）在中國成立保險經紀公司，註冊資本為5,000萬元人民幣。

根據國家企業信用訊息公示系統顯示，特斯拉在8月6日成立保險經紀有限公司，法定代表人是特斯拉全球副總裁、大中華區負責人朱曉彤，經營範圍為保險經紀業務。登記地址為特斯拉上海超級工廠所在地，由特斯拉汽車香港有限公司100%持股。

特斯拉去年率先在加州推出保險業務，而在今年第二季亦表示，正在研究與車載訊息系統產品相關的保險產品，即用汽車捕捉數據，並在司機的駕駛檔案中使用該數據，以便能夠評估撞車的相關性和可能性，從而評估用戶每月要交多少保費。

行政總裁馬斯克指，在保險行業競爭的核心是訊息的準確性，特斯拉正在建立一個像大型保險公司一樣的偉大公司。

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記者：馮正男