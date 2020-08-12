  • 28°C
香港時間 : 2020812日 (三) 15:54
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【Tesla撈保險】特斯拉在上海成立保險經紀公司

即市財經 14:17 2020/08/12

分享：

特斯拉月初成立保險經紀有限公司，法定代表人是集團全球副總裁、大中華區負責人朱曉。

美國電動車製造商特斯拉（Tesla）在中國成立保險經紀公司，註冊資本為5,000萬元人民幣。

根據國家企業信用訊息公示系統顯示，特斯拉在8月6日成立保險經紀有限公司，法定代表人是特斯拉全球副總裁、大中華區負責人朱曉彤，經營範圍為保險經紀業務。登記地址為特斯拉上海超級工廠所在地，由特斯拉汽車香港有限公司100%持股。

特斯拉去年率先在加州推出保險業務，而在今年第二季亦表示，正在研究與車載訊息系統產品相關的保險產品，即用汽車捕捉數據，並在司機的駕駛檔案中使用該數據，以便能夠評估撞車的相關性和可能性，從而評估用戶每月要交多少保費。

行政總裁馬斯克指，在保險行業競爭的核心是訊息的準確性，特斯拉正在建立一個像大型保險公司一樣的偉大公司。

【騰訊遊戲】《英雄聯盟》等5款遊戲被侵權 騰訊控雲遊戲平台獲賠258萬人幣

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱
  
8月4日起一連8個星期二晚上7:30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

記者：馮正男

汽車 保險公司 經紀公司 馬斯克 保險行業 書展 高達 人民幣 中國 香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令】政府公布限聚令兩人、晚市禁堂食等措施再延長7日　最新8月18日結束
【限聚令】政府公布限聚令兩人、晚市禁堂食等措施再延長7日　最新8月18日結束
【美股市況】金價急瀉逾110美元或近6%　道指倒跌蒸發363點升幅納指跌1.7%（不斷更新）
【美股市況】金價急瀉逾110美元或近6%　道指倒跌蒸發363點升幅納指跌1.7%（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐日夜累升6%　恒指夜期收市倒跌52點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐日夜累升6%　恒指夜期收市倒跌52點（不斷更新）
【黎智英被捕】壹傳媒大升　兩被捕高層購股權最多帳面賺5000萬（第二版）
【黎智英被捕】壹傳媒大升　兩被捕高層購股權最多帳面賺5000萬（第二版）
【食肆優惠】大家樂明（12日）起推買300元現金券 加送300元優惠券
【食肆優惠】大家樂明（12日）起推買300元現金券 加送300元優惠券
【黎智英被捕】壹傳媒兩日升11倍、董事會：不悉原因　毛記葵涌升逾1倍
【黎智英被捕】壹傳媒兩日升11倍、董事會：不悉原因　毛記葵涌升逾1倍