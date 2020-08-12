【新冠疫苗】特朗普政府訂1億劑Moderna疫苗 現最少8億劑在手

▲ 美國政府已與疫苗研發公司moderna達成了協議，一旦疫苗通過審批，Moderna將生產並交付1億劑新冠肺炎疫苗，交易金額達1.5萬億美元（約11.6萬億港元）。

美國總統特朗普在周二（11日）的記者會上宣布，已與疫苗研發公司moderna達成了協議，一旦疫苗通過審批，Moderna將生產並交付1億劑新冠肺炎疫苗予美國政府，交易耗資1.5萬億美元（約11.6萬億港元）。早前報道指，美國最少有7億疫苗在手，現在再添1億，並表示會繼續採購，希望在今年底前，每個美國人至少有一劑安全、有效的疫苗。

Moderna研發的疫苗現已進入第3階段臨床測試，目標在今年年底量產。合同列明，若疫苗成功通過檢測、審批，這批疫苗將歸美國政府所有，並免費提供給美國人。美國衛生及公共服務部（HHS）表示，政府可再買4億劑疫苗。

【俄羅斯疫苗】未作最後測試就獲批 專家：魯莽、愚蠢

【新冠疫苗】俄羅斯搶先研發 美衛生部長：安全才重要

這筆交易是透過「曲速行動」（Operation Warp Speed）進行。這個行動提供疫苗開發和量産的補貼機制，以增加美國人最快在今年年底前至少有一劑安全、有效的疫苗。

美國政府自7月起大手筆採購疫苗。7月時與輝瑞（Pfizer）達成協議採購1億劑疫苗；8月又與強生（Johnson & Johnson）的疫苗研發部門楊森（Janssen）達成採購1億劑疫苗的協議。其他達成交易的疫苗研發公司包括，葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）、賽諾菲（Sanofi Pasteur），諾瓦瓦克斯醫藥（Novavax）和阿斯利康（AstraZeneca）等。

【新冠疫苗】專家福西：難有高效疫苗 要做足防疫措施

【新冠疫苗】每劑僅售78元 華府向強生訂1億劑

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

責任編輯：葉芷樺