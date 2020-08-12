【俄羅斯疫苗】未作最後測試就獲批 專家：魯莽、愚蠢

新冠肺炎疫情全球大流行，各國加緊研發新冠肺炎疫苗應對，俄羅斯疫苗跑出成全球第一。不過，俄羅斯疫苗未有進行一般疫苗推出前所作的大規模人體測試。俄羅斯疫苗的安全引起各界關注，有專家斥俄羅斯批准俄羅斯疫苗的註冊，是魯莽且愚蠢。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）周二宣布，俄羅斯已成為首個註冊新冠疫苗國家。普京更指，他女兒已經接種俄羅斯的新冠疫苗，曾經輕微發燒，但並無大礙，且順利產生大量抗體。

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按照一般規定，疫苗應先作三輪人體測試，才交由國家監管機構都審查疫苗試驗結果，並決定是否批准使用疫苗。

然而，這款由俄羅斯國防部及衛生部門屬下機構Gamaleya Research Institute合力研發的新冠疫苗，尚未進行第三階段的人體測試。第三階段的人體測試是確定疫苗是否可以預防感染以及其有效性的唯一方法。

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而且，第三階段測試的測試者數量比前兩個階段多，因此可以檢測到會否對某些人有不良反應。

倫敦大學學院（UCL）生物學教授布洛克斯（Francois Balloux）形容，這個是魯莽且愚蠢的決定，又斥推廣未展開所有所需測試的疫苗是不道德的行為。

布洛克斯指出，倘疫苗出現問題會有災難性後果，除了影響接種者的健康，更會影響民眾對疫苗的接受度。

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責任編輯：林嘉莉