【美國大選分析】賀錦麗成拜登副手 剖析3利3弊（訂戶專享）

美國總統大選尚餘80多日，民主黨總統候選人拜登終於公布副手人選，就是今屆曾競逐黨內提名的女參議員賀錦麗（Kamala Harris）。作為牙買加裔和印度裔混血兒，賀錦麗被視為有利爭取少數族裔選票，可望為拜登競選工程帶來3大利好，但同時也有3大弊端。

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