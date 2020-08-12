【美國大選分析】賀錦麗成拜登副手 剖析3利3弊（訂戶專享） 環球政治 14:10 2020/08/12 分享： 美國總統大選尚餘80多日，民主黨總統候選人拜登終於公布副手人選，就是今屆曾競逐黨內提名的女參議員賀錦麗（Kamala Harris）。作為牙買加裔和印度裔混血兒，賀錦麗被視為有利爭取少數族裔選票，可望為拜登競選工程帶來3大利好，但同時也有3大弊端。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國大選分析】拜登揀賀錦麗當副手 看能力更重人氣 今日 【美國大選分析】拜登揀賀錦麗當副手 看能力更重人氣 【美國大選】拜登點解揀賀錦麗？拆解四大原因 今日 【美國大選】拜登點解揀賀錦麗？拆解四大原因 【美國大選】賀錦麗點解有中文名？剖析賀錦麗身世 今日 【美國大選】賀錦麗點解有中文名？剖析賀錦麗身世 【美國大選】拜登選賀錦麗任副手 是如虎添翼定拖後腿？ 今日 【美國大選】拜登選賀錦麗任副手 是如虎添翼定拖後腿？ 【美國大選】賀錦麗成拜登副手 首位非裔女副總統候選人 今日 【美國大選】賀錦麗成拜登副手 首位非裔女副總統候選人 最新專欄文章 更多 【美國大選分析】拜登揀賀錦麗當副手 看能力更重人氣 今日 【美國大選分析】拜登揀賀錦麗當副手 看能力更重人氣 千金應買心頭好？ 先看看經濟再說（訂戶專享） 今日 千金應買心頭好？ 先看看經濟再說（訂戶專享） 【美國大選分析】拜登為癡呆論動肝火 證特朗普早辯論有著數 2020/08/11 【美國大選分析】拜登為癡呆論動肝火 證特朗普早辯論有著數 【美國大選分析】特朗普獨領派錢功勞 民主黨反擊甚艱難 2020/08/11 【美國大選分析】特朗普獨領派錢功勞 民主黨反擊甚艱難 【新冠疫苗分析】求完中國搵俄羅斯 菲律賓「左右逢源」何所恃？（訂戶專享） 2020/08/11 【新冠疫苗分析】求完中國搵俄羅斯 菲律賓「左右逢源」何所恃？（訂戶專享） 選舉 政治 拜登 美國 總統大選 美國民主黨 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入