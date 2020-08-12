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【美國大選分析】賀錦麗成拜登副手 剖析3利3弊（訂戶專享）

環球政治 14:10 2020/08/12

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美國總統大選尚餘80多日，民主黨總統候選人拜登終於公布副手人選，就是今屆曾競逐黨內提名的女參議員賀錦麗（Kamala Harris）。作為牙買加裔和印度裔混血兒，賀錦麗被視為有利爭取少數族裔選票，可望為拜登競選工程帶來3大利好，但同時也有3大弊端。

...

撰文 : 陳啟賢

欄名 : 國金札記＋

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