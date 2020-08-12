【澳門自由行】9月23日全國解禁　賀一誠：無意設人數限制但未感樂觀

▲ 內地分階段放寬赴泱門的自由行簽注申請，但相關居民仍要提交檢酸證明「

珠海今日起復辦澳門個人和團體旅遊簽注，國家移民管理局昨日公布，如無特殊情况，8月26日起廣東省恢復辦理澳門自由行簽注，全國於9月23日起恢復辦理簽注。澳門特首賀一誠今日訪京時會見傳媒稱，現時難估內地重開對澳門的個人遊簽註，會有多少旅客到訪澳門，但期望可以改善下半年澳門經濟，現時無意對自由行旅客人數設限。

濠賭股昨日齊升逾半成，濠賭股今日隨大市反覆，兩大藍籌賭股金沙中國 （01928） 升0.6%，銀河娛樂 （00027） 就跌0.2%。

其他牌主個別發展，永利澳門 （01128） 升2%，澳博 （00880） 就跌4%。

賀一誠表示，訪京主要談及穩定澳門經濟，不會與中央部委討論賭牌續約的事宜。他坦言，旅客幾近絕跡下百業蕭條，澳門失業率上升，現時經濟壓力仍大，對下半年表現未感樂觀。

賀一誠又指，海外疫情反覆，暫無意開放外地旅客入境。賀一誠率領的澳門政府代表團，將在北京逗留6日，同行包括經濟財政司司長李偉農。

國家移民管理局周二（11日）宣布，逐步恢復內地與澳門的人員正常往來，內地居民入境澳門仍須出示核酸檢測證明，並指珠海及廣東省居民的核酸結果會在「粵康碼」上顯示，而內地其他省市居民則須出示核酸檢測的紙本報告。

相關文章：

【濠賭股急升】珠海周三恢復赴澳旅遊簽注 美銀：9月全國解禁合理預期（第三版）

【美國制裁】澳門滙業銀行遭美國制裁15年後撤銷 當年捲入甚麼風波？

【澳門入境限制】澳門政府：經香港入境澳門人士須交72小時核酸證明

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載

編輯：麥德銘