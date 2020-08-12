【美國制裁】摩通：港銀陷兩難 凡有美元業務就需考慮合規要求

▲ 券商摩根大通指，香港銀行在美國制裁及香港金管局的指示間陷入兩難。

美國財政部上周針對11名中港官員實施制裁，據此相關人士在美國境內的資產需即時凍結，並停止對其提供服務。券商摩根大通指，香港銀行在美國制裁及香港金管局的指示間陷入兩難，即使個別銀行股估值吸引，但仍維持對行業負面看法。

摩通指，對今次制裁名單出爐並不感到驚訝，而且規模相比曾傳出衝擊聯滙或主要金融機構，對香港的金融基建影響相對有限，但絕對不能低估美國，最快在制裁名單出爐後30日內，或針對與制裁人士有重大交易的海外金融機構（FFI）施加制裁。

摩通：覆蓋的全部港銀均有美元業務 地緣政治風險限制股價表現

而且，美國總統大選在即，中美關係仍有機會進一步升溫，估計有關的地緣政治因素，將持續限制本地銀行股的表現。

摩通續指，即使香港金管局強調，外國政府單方面制裁在港並無法律效力，但實際上，在美國有業務或具有美元業務的銀行，仍然要考慮其是否符合美國的合規義務。

3不利因素：地緣政治、淨息差收窄、資產質素受壓

針對有關問題，摩通就此對幾間港銀查詢，有銀行回覆指會跟從香港及美國的規則、另有回覆指目前正就此向法律顧問徵詢意見。相比之下，摩通估計，有關的合規風險對內銀的壓力相對較輕微。

考慮到美國制裁行動導致港銀的營運及合規風險升溫、次季淨息差收縮壓力高於預期，而且新冠肺炎致資產質素或者惡化，遂維持對港銀負面看法。

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記者：趙穎妍