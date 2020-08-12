  • 28°C
香港時間 : 2020812日 (三) 15:53
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國大選】拜登點解揀賀錦麗？拆解四大原因

環球政治 13:21 2020/08/12

分享：

【美國大選】拜登點解揀賀錦麗？拆解四大原因

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）選出非裔的加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）為副總統人選。賀錦麗口才了得，在初選辯論中曾毫不留情攻擊拜登，為何會有這樣的選擇？從競選策略出發，以賀錦麗為競選拍檔，有助擴大票源，增加勝算。

【美國大選】賀錦麗點解有中文名？剖析賀錦麗身世

【美國大選】拜登選賀錦麗任副手 是如虎添翼定拖後腿？

最能吸票

一眾拜登副手人選中，大多有致命的問題，未能幫拜登爭取盡量多的選民支持。參議員沃倫（Elizabeth Warren）政策立場太進取，極不受右翼選民信任，在全國的支持度一般。

曾在奧巴馬政府任國家安全顧問的賴斯（Susan Rice）有豐富外交經驗，但她過去的外交路綫，同時受國內左翼及右翼人士狠批，密歇根州長惠特曼（Gretchen Whitmer）則知名度不足。

比較之下，賀錦麗曾參加總統初選，且當時呼聲亦甚高，有一定人氣；不足之處是她擔任加州檢察總長時檢控紀錄，遭部分進步派抨擊過分嚴厲，但初選時已盡力拆解。

【美國大選】賀錦麗成拜登副手 首位非裔女副總統候選人

【美國大選】特朗普：賀錦麗最刻薄可怕 成拜登副手感意外

副總統隨時「擔正」

賀錦麗有當總統野心，考慮到拜登年事己高，有一個想當總統的副總統無疑是好事。拜登今年已77歲，副總統隨時有機會接替總統職位，副總統不僅是拜登的拍檔，更隨時要擔大旗，曾展示總統願景的賀錦麗是合適人選。

種族問題牌

拜登一直強調要消除系統性種族主義，選有非裔血統的賀錦麗無疑是坐言起行。賀錦麗曾在初選辯論就種族問題猛烈向拜登發炮，由她當副手可向美國人傳達，拜登有誠意解決種族問題的訊息。

【美國大選分析】特朗普獨領派錢功勞 民主黨反擊甚艱難

【美國大選】Kanye West參選為鎅拜登票 想幫特朗普

跨光譜魅力

賀錦麗被認為是有能力助拜登吸引溫和派、獨立選民以至部分中間偏右選民支持的副總統人選。在很多有爭議的重要議題上，賀錦麗立場偏右，拒絕民主黨進步派全面向左走的主張。

醫療方面，她強調不會完全放棄私人醫保；近期不斷有聲音要求停止撥款給警隊，賀錦麗僅稱要重新分配給予社區的資金。對立場中間偏右，但認為特朗普（Donald Trump）做得過火的選民，賀錦麗可起吸票作用。

【美國大選分析】拜登為癡呆論動肝火 證特朗普早辯論有著數

【美國大選2020】拜登副手懸而未決 黑人女性為大熱

責任編輯：林建忠

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

相關文章

【美國大選】賀錦麗點解有中文名？剖析賀錦麗身世
今日
【美國大選】賀錦麗點解有中文名？剖析賀錦麗身世
【美國大選】拜登選賀錦麗任副手 是如虎添翼定拖後腿？
今日
【美國大選】拜登選賀錦麗任副手 是如虎添翼定拖後腿？
【美國大選】賀錦麗成拜登副手 首位非裔女副總統候選人
今日
【美國大選】賀錦麗成拜登副手 首位非裔女副總統候選人
【美國大選】特朗普：賀錦麗最刻薄可怕 成拜登副手感意外
今日
【美國大選】特朗普：賀錦麗最刻薄可怕 成拜登副手感意外
【美國大選分析】特朗普獨領派錢功勞 民主黨反擊甚艱難
2020/08/11
【美國大選分析】特朗普獨領派錢功勞 民主黨反擊甚艱難
選舉 拜登 種族主義 政治 總統大選 美國共和黨 美國民主黨
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫苗】俄羅斯率先跑出 中英美疫苗進度定價一覽
【新冠疫苗】俄羅斯率先跑出 中英美疫苗進度定價一覽
【新西蘭疫情】102日零確診後破功 4病例來自同一家庭
【新西蘭疫情】102日零確診後破功 4病例來自同一家庭
【移民海外】美國近6千人放棄綠卡 若特朗普連任恐加劇
【移民海外】美國近6千人放棄綠卡 若特朗普連任恐加劇
【俄羅斯疫苗】全球研發最快 普京女兒接種後曾輕微發燒
【俄羅斯疫苗】全球研發最快 普京女兒接種後曾輕微發燒
【新冠疫苗】俄羅斯擬8月12日搶先註冊疫苗 勢領先全球
【新冠疫苗】俄羅斯擬8月12日搶先註冊疫苗 勢領先全球
新型冠狀肺炎全球疫情（08月12日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月12日 時間15:00）