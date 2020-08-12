▲ 【美國大選】拜登點解揀賀錦麗？拆解四大原因

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）選出非裔的加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）為副總統人選。賀錦麗口才了得，在初選辯論中曾毫不留情攻擊拜登，為何會有這樣的選擇？從競選策略出發，以賀錦麗為競選拍檔，有助擴大票源，增加勝算。

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最能吸票

一眾拜登副手人選中，大多有致命的問題，未能幫拜登爭取盡量多的選民支持。參議員沃倫（Elizabeth Warren）政策立場太進取，極不受右翼選民信任，在全國的支持度一般。

曾在奧巴馬政府任國家安全顧問的賴斯（Susan Rice）有豐富外交經驗，但她過去的外交路綫，同時受國內左翼及右翼人士狠批，密歇根州長惠特曼（Gretchen Whitmer）則知名度不足。

比較之下，賀錦麗曾參加總統初選，且當時呼聲亦甚高，有一定人氣；不足之處是她擔任加州檢察總長時檢控紀錄，遭部分進步派抨擊過分嚴厲，但初選時已盡力拆解。

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副總統隨時「擔正」

賀錦麗有當總統野心，考慮到拜登年事己高，有一個想當總統的副總統無疑是好事。拜登今年已77歲，副總統隨時有機會接替總統職位，副總統不僅是拜登的拍檔，更隨時要擔大旗，曾展示總統願景的賀錦麗是合適人選。

種族問題牌

拜登一直強調要消除系統性種族主義，選有非裔血統的賀錦麗無疑是坐言起行。賀錦麗曾在初選辯論就種族問題猛烈向拜登發炮，由她當副手可向美國人傳達，拜登有誠意解決種族問題的訊息。

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跨光譜魅力

賀錦麗被認為是有能力助拜登吸引溫和派、獨立選民以至部分中間偏右選民支持的副總統人選。在很多有爭議的重要議題上，賀錦麗立場偏右，拒絕民主黨進步派全面向左走的主張。

醫療方面，她強調不會完全放棄私人醫保；近期不斷有聲音要求停止撥款給警隊，賀錦麗僅稱要重新分配給予社區的資金。對立場中間偏右，但認為特朗普（Donald Trump）做得過火的選民，賀錦麗可起吸票作用。

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責任編輯：林建忠

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