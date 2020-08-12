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【新冠疫苗】俄羅斯搶先研發 美衛生部長：安全才重要

環球社會熱點 14:03 2020/08/12

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美國衛生部長阿扎爾質疑俄羅斯的新冠肺炎疫苗不夠安全，更指證實疫苗安全性比率先研發出疫苗更重要。

新冠肺炎疫情全球大流行，各國藥廠加快研發新冠肺炎疫苗。俄羅斯總統普京宣布，俄羅斯成為首個註冊新冠疫苗的國家。但美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）質疑，俄羅斯的新冠疫苗缺乏第三階段試驗的數據，更指證實疫苗安全更重要。

【新冠疫苗】俄羅斯首註冊疫苗 普京女兒接種後曾輕微發燒

【新冠疫苗】審批不走捷徑 專家：美國11月無可能有疫苗

美國衛生部長阿扎爾表示，各國研發新冠肺炎疫苗的目標是擁有安全有效的疫苗。阿扎爾表示俄羅斯正跳過關鍵的試驗階段，而在進行第三階段試驗時已分發疫苗。他強調需要第三階段試驗、具透明度的數據，才能證實疫苗安全有效。

阿扎爾更明確表示：

重點不是要首先研發出疫苗，而是要擁有對美國和全世界人民安全有效的疫苗。

（The point is not to be first with a vaccine — the point is to have a vaccine that is safe and effective for the American people and the people of the world.）

【新冠疫苗】俄羅斯率先跑出 中英美疫苗進度定價一覽

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美國食品和藥物管理局（FDA）前局長戈特利布（Scott Gottlieb），在接受美國CNBC訪問時表示，他估計俄羅斯僅對數百人進行疫苗試驗，缺乏臨床試驗數據證實安全，因此他絕對不會接種俄羅斯疫苗。

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責任編輯：鄭錦玲

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