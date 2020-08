【新冠疫苗】俄羅斯搶先研發 美衛生部長：安全才重要

新冠肺炎疫情全球大流行,各國藥廠加快研發新冠肺炎疫苗。俄羅斯總統普京宣布,俄羅斯成為首個註冊新冠疫苗的國家。但美國衛生部長阿扎爾(Alex Azar)質疑,俄羅斯的新冠疫苗缺乏第三階段試驗的數據,更指證實疫苗安全更重要。

美國衛生部長阿扎爾表示,各國研發新冠肺炎疫苗的目標是擁有安全有效的疫苗。阿扎爾表示俄羅斯正跳過關鍵的試驗階段,而在進行第三階段試驗時已分發疫苗。他強調需要第三階段試驗、具透明度的數據,才能證實疫苗安全有效。

阿扎爾更明確表示:

重點不是要首先研發出疫苗,而是要擁有對美國和全世界人民安全有效的疫苗。

(The point is not to be first with a vaccine — the point is to have a vaccine that is safe and effective for the American people and the people of the world.)