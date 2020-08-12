【股份拆細】Tesla宣布拆細股價即飈升  騰訊再拆細有得諗？

美股兩周內再有科企拆細股份，電動車廠特斯拉（Tesla）擬股份「1拆5」拆細，消息公布後周二於美股盤後勁升近7%。另一美股科企蘋果（Apple）於7月底亦宣布「1拆4」。市場相信拆細股份將吸散戶進場，料利好股價。美股現拆細潮，現時港股股王騰訊 （00700） 股價高企於500元「大牛價」以上，料增再拆細的誘因。

股價升不停 拆細吸散戶進場

美股科企相繼拆細，主要是由於今年股價持續抽升，屢創新高。Tesla今年來已勁升逾2倍，蘋果亦累升5成。股價勁升後令散戶負擔壓力增。以Tesla為例，於周二盤後股價為1,464美元（約1.1萬港元），對一般散戶而言，壓力不小。倘「1拆5」後，股價回落至約300美元（約2,300港元），散戶較易接受。

事實上，Tesla在聲明中亦指出，拆細的目的是「使員工和投資者更容易擁有股票」。

早前的科技股熱潮中，港股科網股亦跟隨潮流，龍頭股ATMX，即阿里巴巴 （09988） 、騰訊、美團 （03690） 及小米 （01810） 紛破頂。其中騰訊股價於7月初升破500元大關，市場已有討論騰訊價否再拆細。事實上騰訊早於2014年時，股價曾突破500元，隨即宣布1拆5，因而今次股價再見500元，亦令市場憧憬再次拆細。

A股台股股王 入場費更高

由於港股買賣以每手作單位，騰訊現時每手100股，即每手入場費要逾5萬元，在藍籌股中為較高的入場費，不過仍未算最高。現時藍籌股入場費最高首兩位為華潤置地 （01109） 及銀河娛樂 （00027） ，每手入場費分別為6.7萬及6萬元，騰訊僅排第三大。

相對於騰訊，A股及台股的股王的股價及每手入場費更高。A股股王貴州茅台（滬：600519），現價逾1,600元人民幣（約1,800港元），按每手100股計，每手入場費約為18萬港元。

台股股王為手機鏡頭股大立光（台：3008），股價高達3890元台幣（約1,025港元，以每手1,000股計算，即每手入股價高達百萬元。

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責任編輯：錢家鋒