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【物管股】時代鄰里：疫情下增值服務種類增 收購維持審慎

即市財經 13:03 2020/08/12

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時代鄰里董事會主席白錫洪表示，未來兩年仍為高速增長的階段，希望有更多的收購機會。

時代鄰里 （09928） 上半年純利按年大增76%，行政總裁王萌指，疫情下有危有機，公司調整經營策略，除了投入抗疫情的費用，保障員工安全外，亦提供網上繳費服務，並在原有增值服務提供更多種類，例如採購服務、代接外賣服務以及配送等。在疫情後，市場出現新的需求，例如兒童教育等，故公司與其他機構聯繫，或可成為新的業務增長點。

時代鄰里雖然績佳，但股價仍急挫逾6%。

收購方面，王萌指，目前下半年沒有收購目標，將維持審慎態度，認為質量較數量更重要，看重目標公司的行業前景，服務領域的行業地位，業務規模，綜合運營效益，以及未來的發展潛力等以評估收購價值。

時代鄰里上半年收購廣州浩晴和廣州耀城，首席財務官黃嗣寧指，由於併表的時間不長，對公司上半年的淨利潤貢獻不顯著，相信下半年會有更完整的體現。另外， 一個規模較大的收購項目在6月28日完成，預計交割手續會在8月左右完成，盈利貢獻亦在下半年反映。

未來兩年仍為高增長階段

董事會主席白錫洪表示，未來兩年仍為高速增長的階段，希望有更多的收購機會，以達至全業態的管理中作補充和發展，並與同行實現差異化。早前配股集資亦提供更充裕的資金，會物色併購一些大中型項目，確保未來業績增長。他又指，除了珠三角及大灣區，華東、華中及西南都是高增值及具潛力的的城市群，若以在該等城市獲得更好的項目，相信可以為集團帶來穩定收入。

時代鄰里今年進軍城市公共服務領域，包括提供區域保安、綠化修建、道路保潔等。王萌指，這是一個新探索的領域，相信該業務可更有效運用原本的商業資源，目前還需更多項目的承接。

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編輯：袁諾曦

香港股票 疫情 經濟 時代鄰里（09928） 物業管理股
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