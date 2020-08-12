【美國大選】賀錦麗點解有中文名？剖析賀錦麗身世

美國總統大選舉行在即，民主黨總統候選人拜登宣布，選擇加州參議員賀錦麗為副手。賀錦麗為首位獲提名的黑人女副總統候選人，但賀錦麗卻擁有官方中文名字，賀錦麗的身世引起各界關注。

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賀錦麗是誰？

賀錦麗是移民後代，出生於美國加州。賀錦麗的父親是牙買加裔人，母親是南印度泰米爾人。

在父母離婚後，她主要由母親哈里斯（Shyamala Gopalan Harris）撫養。哈里斯是名研究員，亦是民權運動人士。

賀錦麗曾在印度、加拿大生活過，其後重回美國。賀錦麗畢業於著名的黑人大學霍華德大學（Howard University），她形容該段時期時是最影響她人生的經歷。

賀錦麗擁法律背景？

賀錦麗於霍華德大學畢業後，賀錦麗又在加州大學取得法律學位。

賀錦麗在2003年擔任三藩市的最高檢察官，隨後更擔任加州總檢察官、首席律師與執法官員，為首位黑人女性擔任以上職務。

賀錦麗在2016年當選加州參議員，去年更競逐民主黨總統候選人提名。

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賀錦麗為甚麼會有中文名？

賀錦麗開展了在三藩市競選公職的人士，不論是華裔或是非華裔，都擁有官方中文名的傳統。

賀錦麗此名是由三藩市市府婦女委員蘇榮麗、她已故的華人僑領父親蘇錫芬取名。

賀錦麗曾表示不喜歡「麗」此字，因她希望自己能以智慧取勝，但得知華人取名的傳統時，賀錦麗就接受此名。

賀錦麗的政治立場是甚麼？

賀錦麗曾自稱自己為一名「進步派的檢察官」（progressive prosecutor），但曾被外界批評她不夠進步。

三藩市大學法律學教授巴澤隆（Lara Bazelon）指，賀錦麗在競選初期很大程度避開有關警察、毒品改革、錯誤定罪等的議題。賀錦麗過去處理案件的司法紀錄，與她競選時發言有矛盾之處。

賀錦麗一直致力在進步派與溫和派之間遊走。賀錦麗在初選辯論表現一度亮眼，曾大力批評拜登支持種族主義政策，但在醫療等方面舉棋不定。

賀錦麗曾稱同意取消私人醫保，改由政府全面接管，但後來又因為擔心得失中間派溫和選民，改口稱合符政府標準的私人醫保可被容許，結果兩面不討好。

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責任編輯：林嘉莉