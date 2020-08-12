【餐飲寒冬】戶戶送調查：未來3個月料逾5000間餐廳結業或破產　籲免租4個月

▲ 戶戶送建議延長保就業計劃至少6個月，或直至社交距離措施再無限制餐廳的營運為止。

第三波新冠肺炎疫情進一步打擊本地餐飲業，戶戶送（Deliveroo）向小型食肆及獨立經營餐廳夥伴進行的調查顯示，逾半受訪餐廳表示面臨停業危機。調整指，自上周以來，戶戶送平台上已有接近1000間餐廳暫停營業，重開無期，大部分受訪餐廳表示，若目前情況持續，預計未來3個月內被迫結業，甚至是破產。

戶戶送香港區總經理兼香港餐飲聯業協會會董羅家聰表示，雖然餐廳能維持外賣業務，但在禁令期間已失去大量收入，外賣的收入更不足以支付餐廳總收入，若政府不再進一步資助餐廳收入及應付開支，將會超過5,000間餐廳會於未來數月結業，逾8萬名飲食業員工面臨失業。

戶戶送建議延長保就業計劃至少6個月

因此，戶戶送更建議政府推出一系列政策，助餐飲業復甦、適應新的經濟環境包括：

擴大資助計劃：按牌照類別每3個月向每間持牌食肆額外提供20萬元、8萬元或5,000元的資助，使餐廳得以支付租金、貨款及員工薪酬，並即時舒緩其流動資金問題。

租金措施：免租4個月、實施租戶驅逐禁令，並鼓勵業主按餐廳營收計算租金。

員工開支措施：延長保就業計劃至少6個月，或直至社交距離措施再無限制餐廳的營運為止，這將有助保障數以萬計的工作職位。

戶戶送是次調查於8月初對超過1000間小型食肆及獨立經營餐廳夥伴進行。

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責任編輯：謝卓榮