【美股市況】道指跌77點 8月消費信心略勝預期 7月零售升3.4%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國新一輪紓困措施的談判續陷入僵局，最新公布的經濟數據好壞參半。美國17月零售銷售按月增長1.2%，差過市場預期，惟撇除汽車及汽油的核心零售增長好過預期。

焦點新聞：

【拼多多觸礁】Tesla拒向拼多多團購車主交付Model 3 「從未委託其他平台銷售」（第二版）

【中概股】愛奇藝遭美國證監會查數 盤前挫逾11%、愛奇藝：主動聘顧問查（第二版）

【阿里巴巴股價】CNN：阿里巴巴或成華府下一目標

【恒指季檢】阿里巴巴入恒指大熱 揭美股投資者累搬4400億來港

即市走勢：

【22︰00】美國8月密歇根大學消費者信心指數初值為72.8，略高於市場預期72。

【21︰30】道指低開67點，報27828點。

【21︰18】美國7月製造業產出按月升3.4%，好過市場預期。道指期貨續跌100點。

【20︰42】美國7月零售銷售按月增長1.2%，差過市場預期，惟撇除汽車及汽油的核心零售增長好過預期。

【美國經濟】美國7月零售銷售按月升1.2% 遜預期

【20︰08】道指期貨跌幅收窄至70點。

【18︰57】道指期貨跌133點。阿里巴巴（美︰BABA）於美股盤前報256.73美元，折合較港股高0.8%。

【18︰34】愛奇藝（美︰IQ）盤前大跌11.4%，此前公司披露遭證交會調查。

【中概股】愛奇藝遭美國證監會查數 盤前挫逾11%、愛奇藝：主動聘顧問查（第二版）

【17︰35】航空股於美股市前下跌，達美航空（美︰DAL）、美國聯合航空（美︰UAL）跌近2%，美國航空集團（美︰AAL）跌1.5%。

【16︰28】歐股跌幅再擴大，德股跌1.3%，英股、法股跌2.1%及2%。

【16︰23】美國《華盛頓郵報》報道，谷歌（Google，美：GOOG）將不再直接回應香港政府索取數據的要求。Google盤前無升跌。

【港區國安法】Google停止直接回應港府索取用戶數據要求

【16︰18】愛奇藝（美：IQ）盤前跌11.4%，報19.2元。

【16︰06】道指期貨跌118點，報27705點；標指期貨跌9點，報3358點；納指期貨跌10點，報11168點。

【15︰53】歐洲股市跌幅擴大，德股跌1%，英股、法股跌1.5%。

【15︰36】道指期貨跌8點，報27815點；標指期貨升1點，報3369點；納指期貨升15點，報11190點。

【15︰00】歐洲股市早段向下，德股跌0.3%；英股跌0.5%；法股跌0.7%。

【14︰20】 彭博引述消息指，歐盟24國將向美國投訴，指美國總統特朗普其利用制裁手段來幫助美國達成外交政策，目前歐盟中，仍有3國未同意聯署。

【歐美外交】傳歐盟24國將去信 投訴特朗普利用制裁手段以達外交目的

【12︰00】道指期貨升29點，報27852點；標指期貨升4點，報3372點；納指期貨升24點，報11199點。

【11︰34】最新倉位資料顯示，阿里巴巴美股ADS預託行花旗倉位上市以來倉位大變，近9個月累減17.9億股，現價計貨值逾4400億元，反映阿里巴巴美股投資者急轉香港買賣，而且愈搬愈急。

【11︰05】外電引述WeWork母公司We Company向員工發放的電郵表示，公司已獲大股東軟銀11億美元（約85.8億港元）最新一輪的融資。

WeWork獲軟銀注資逾85億 次季收入增9%至68億

【10︰40】美國總統特朗普此前簽署行政命令封殺TikTok及騰訊 （00700） 旗下WeChat後，美媒最新預測，阿里巴巴 （09988 美：BABA） 可能成為華府下一個針對目標。

【09︰40】美國總統特朗普於昨日表示，任何涉及出售短視頻平台TikTok予美國企業的交易，強調美國一定要得到顯著的利益，並確保美國完全安全。

【封殺TikTok】特朗普：TikTok交易需讓美國獲顯著得益

【09︰12】百度（美：BIDU）旗下；早前傳出考慮回港二次上市的愛奇藝（美：IQ），披露遭美國證監會（SEC）調查。受消息拖累，愛奇藝盤後股價挫12.4%，報19美元。百度盤後亦跌7%，報115.83美元。

【中概股】愛奇藝遭美國證監會調查 股價盤後挫逾12%

道指跌80點港股ADR跌125點 紐約期金升1.1%

-------------------------

8月13日（四）市況

美國的紓困措施，漸漸成為共和及民兩黨總統大選的戰場，兩黨對措施分歧仍大，道指尾市轉弱，跌80點，標指跌0.2%，納指僅升0.3%，金價走勢仍硬淨，紐約期金升14美元或0.7%，報1963美元，美滙指數則處93水平。高盛集團商品研究部門主管柯瑞指，持有黃金是對抗貨幣貶值的最佳對沖手段。

美國將於上周首領失業救濟人數為96.3萬，市場預期為110萬。總統特朗普稱，如果他成功連任，會在第二個任期內將資本增值稅降至15%，美元會比現時更強勢。美國網絡設備大廠思科（美：CSCO）業績後股價下跌。

焦點新聞：

【美國經濟】美國上周首申領失業救濟人數為96.3萬 勝市場預期

【美元危機】黑石副主席韋恩料美元轉弱 建議持有黃金避險

【股神睇市】「巴菲特指標」響起警號 全球股市拋售潮將來臨？

【美股焦點】索羅斯稱聯儲局助長股市泡沫 形容特朗普為「騙子」、「非常危險」

科企入稟指特朗普涉違憲 華府稱誤解要求法院駁回

【美股焦點】炒實體經濟回暖 美股ETF有咩選擇？（附股價表現）

即市走勢：

【04︰00】道指跌80點，收報27896點，標指跌0.2%，收報3373點，納指升0.3%，收報11042點。蘋果推出新股務，股價收市升1.8%，收報460.04美元。

【美股焦點】蘋果擬於10月推出捆绑訂閱包「Apple One」

【01︰32】白銀價格暴漲，白銀期貨一度漲逾7%，高見每安士27.82美元。

【00︰55】納指漲逾百點，報11253點；標指升0.29%，報3379點；道指持平，報38867點。

【00︰00】歐股偏軟，英國跌1.5%，德法跌0.5%及0.6%。

【00︰07】納指續升0.88%，報11109點；道指跌25點，報27951點；標指升0.13%。

【22︰21】美股個別發展，道指跌47點，報27929點；標指升0.02%；納指續升0.52%。

【21︰30】道指低開54點，報27922點。

【20︰34】道指期貨續跌40點，惟最新公布的首申領失業救濟數字少過預期。

【美國經濟】美國上周首申領失業救濟人數為96.3萬 勝市場預期

【20︰21】外電引述美國總統特朗普稱，如果自己連任，美元會更強，他稱會在第二個任期內將資本利得稅降至15%。

【19︰45】美股續缺方向，道指期貨逾30點。

【18︰59】道指期貨微升3點；標指期貨微跌0.05%。

【17︰37】富途（美︰FUTU）股價於盤前異動，一度漲逾5%，其後倒跌。

【中概股】富途次季多賺近3.3倍 盤前曾飆逾5%後倒跌

【16：25】美國網絡設備大廠思科（Cisco，美：CSCO）盤前跌6%，報45.21美元。思科收市後公布業績，上季收入錄得121.5億美元，較市場預期的120.9億美元為佳，每股盈利則錄0.8美元，優於市場預測的0.74美元。

【美股焦點】思科業績勝預期仍要裁員 股價盤前急挫6%

【16：19】 內地綫上房地產中介平台貝殼找房（美︰ BEKE ）將於8月13日（周四）正式在紐交所掛牌， 證券代碼為「BEKE」。

【中概股】騰訊投資貝殼找房擬定價每股20美元 周四紐交所掛牌（第二版）

【16：00】美股期貨反覆偏軟，道指期貨跌11點，報27855點；標指期貨跌1點，報3368點；納指期貨跌7點，報11118點。

【15：48】德國證券交易所表示，採納新規定，快速將Wirecard剔出德國DAX指數，取替股份將於8月19日公布，並於8月21日收市後生效。

【Wirecard破產】Wirecard造假餘波 將快速剔出德國DAX指數

【15：02】歐洲股市初段向下，德股跌0.2%；法股跌0.3%；英股跌1%。

【14：46】美股期貨轉向下，道指期貨跌33點，報27833點；標指期貨跌5點，報3365點；納指期貨跌22點，報11103點。

【11：03】道指期貨升7點，報27873點；標指期貨跌不足1點，報3369點；納指期貨跌7點，報11118點。

【11：05】報道指字節跳動就印度電訊巨頭Jio的母公司信實集團進行早期討論，希望信實集團可為TikTok印度提供財務支持，以挽救TikTok在印度這個最大市場的命運。

【封殺TikTok】字節跳動洽印度信實集團 投資TikTok印度

【11：05】Facebook （美：FB）及Snap（美：SNAP）母企Snapchat曾與被視為TikTok競爭對手的美國短視頻平台Dubsmash就收購事宜磋商。不過，Facebook和Snap目前已經不再與Dubsmash進行收購談判。

Facebook與Snap曾洽談收購TikTok對手Dubsmash

【10：52】知名爆料達人Jon Prosser於Twitter表示，蘋果 （美：AAPL）將於10月12日當周舉行iPhone 12活動，預計當周預訂，隨後一周開始發貨。至於iPhone 12 Pro將於11月預訂及發貨。

【iPhone12】iPhone12推遲至10月12日當周發布

【10：11】報道指美國政府已向法庭提出申請，指民主與技術中心（Center for Democracy and Technology， CDT）的入稟「強烈誤解」，要求法院駁回。該訴訟計對美國總統特朗普5月所頒布之限制社交媒體公司享有免責保護權的行政命令。

【09：32】外電引述消息人士指，截至6月底止第二季，Airbnb收入按年大跌67%至3.35億美元（約26.1億港元）；調整後EBITDA虧損錄約4億美元（約31.2億港元）報道指，公司最快於今年內上市。

【新股IPO】Airbnb月內秘密申請上市 次季收入大跌近7成

【09：10】金價跌穿1,900美元關鍵位後反彈，今早亞洲交易時段，現貨黃金反彈至每安士1,931.7美元。紐約期金最新報1,940.5美元。銀價反彈逾4%，至每安士25.85美元。

【金價走勢】金價收復1900美元關口 白銀反彈4%

道指升289點港股ADR升128點 紐約期金回穩升0.1%

-------------------------

8月12日（三）市況

金價繼續波動，紐約期金現貨月跌至1900美元水平，日內低見1871.6美元及高見1946.6美元，不過，無阻股市回復升勢，美國三大股市全綫造好，道指收市升289點，收報27976點；標指升1.4%，收報3380點；納指升2.1%，收報11012點。不過，兩黨對紓困措施的立場仍分歧，對達成協議未見進展。

焦點新聞：

【美國經濟】波士頓聯儲行長︰美國經濟復甦或正失去動力

【美股焦點】美股手1炒復甦 道瓊運輸指數挑戰10年紀錄

【美國經濟】7月CPI按年升1% 實際平均周薪按月跌0.6% 均勝預期

【英國經濟】英國次季GDP倒退20.4% 為歷來最大跌幅

【金價走勢】紐約期金挫近100美元 發生甚麼事？

【美股焦點】炒實體經濟回暖 美股ETF有咩選擇？（附股價表現）

【美股焦點】特斯拉宣布股份一拆五 盤後應聲飆近8%

即市走勢：

【04：14】美國預算赤字在7月急劇收窄，因疫情紓困支出下降，且收入因納稅截止日期延遲而增加一倍以上。美國7月財赤降至603億美元 受延遲納稅影響

【04：00】道指升289點，收報27976點，標指升1.4%，收報3380點；納指升2.1%，收報11012點。紐約期金現貨月跌23.5美元或1.2%，報1909.1美元。

【03：00】Uber表示，如果法院不推翻最近「要求Uber將司機歸類為全職員工」的裁決，該公司在加州的服務可能會暫時關閉幾個月時間，直至11月。 Uber：難視司機為僱員 可能暫停加州業務運作

【01：47】波士頓聯儲銀行行長羅森格倫表示，雖然貨幣和財政政策制定者進行了大規模干預，但經濟數據顯示，經濟復甦可能正在失去動力。【美國經濟】波士頓聯儲行長︰美國經濟復甦或正失去動力

【01：46】白宮經濟顧問庫德洛認為，美國經濟似乎正在進入自我維持的復甦階段，並不需要從另一份紓困法案中獲得大筆刺激。他又指總統特朗普的行政命令，提供了重大的經濟刺激。【紓困方案】庫德洛：美經濟似自我維持復甦 不僅僅依賴刺激方案

【01：45】科技股續強，納指升2.2%；道指漲232點。Tesla升逾12%，報1544.8美元。

【01：14】索羅斯表示，自己暫時不再參與由聯儲局寬鬆幣策下，由流動性引發的市場泡沫，並警告在11月大選之前特朗普「仍然非常危險」。【美股焦點】索羅斯稱聯儲局助長股市泡沫 形容特朗普為「騙子」、「非常危險」

【00：51】石油輸出國組織（OPEC）周三表示，由於新冠大流行及明年復甦的不確定性，2020年世界石油需求跌幅將比先前的預測更大。油組削2020年石油需求 對2021年前景存懷疑

【00︰30】納指續升2.2%，報11019點；標指升逾1.4%，報3383點，距離盤中歷史高位3393.52相距僅10點。

【00：00】歐股收市造好，英國升2%，德法升0.9%。

【23︰31】納指升幅擴大，最新漲1.98%，報10995點，Tesla（美︰TSLA）升9%；道指漲253點，報27940點；標指升1.3%，報3377點。

【美股焦點】疫苗股Moderna高開1成後升幅化灰 此前獲15億美元新冠疫苗訂單

【22︰37】道指升272點或0.98%，報27959點；標指升1.32%，報3377點；納指升1.81%，報10978點。

【21︰30】道指高開173點，報27860點。

【20︰53】美國7月核心CPI升1.6%，超過預期1.1%。

【19︰27】道指期貨升259點。Tesla股價於市前漲6.5%。

【18︰48】美股期貨續升，道指期貨升270點，報27884點；標指期貨升0.81%；納指期貨升1%。

【封殺TikTok】路透引述白宮文件： 迫TikTok下架 禁美國民眾從App Store下載

【17︰56】英國富時100指數升0.77%。

【16︰23】Moderna（美：MRNA）盤前升近1成，報75.65美元。

【15︰56】美股期貨升幅擴大，道指期貨升251點，報27865點；標指期貨升22點，報3352點；納指期貨升80點，報10958點。

【15︰02】歐洲股市早段個別發展，德股、法股跌0.3%，英股靠穩升0.05%。

【14︰30】英國2季度GDP按年跌21.7%，預期跌22.3%，前值跌1.7%。

【13︰21】外電報道，平保 （02318） 旗下財富管理平台陸金所已秘密申請在美國上市，集資額約20億美元（約156億港元）。

【新股IPO】陸金所集資額縮至156億元 擬今年內完成美國上市（第二版）

【13︰20】貝殼找房（美︰BEKE）據悉將在美IPO的發行價設在定價區間上方的20美元，以籌21億美元。

【12︰10】道指期貨升53點，報27667點；標指期貨升3點，報3333點；納指期貨升33點，報10911點。

【10︰12】金價於亞洲時段續跌，且跌幅擴大，現貨金跌穿1900美元，報1878.84美元，跌33.05美元或1.7%；12月紐約期金跌46美元或2.4%，報1900美元。

【09︰45】據白宮的文件顯示，禁止TikTok交易範圍包括，TikTok在應用程式商店上架、於TikTok購買廣告等。

【07︰35】特斯拉（Tesla，美：TSLA）宣布股份一拆五計劃，股價盤後應聲飆近8%。Tesla股價週二收跌3.1%，報1374.39美元。

【07︰30】市場憂慮美國難以達成新紓困計劃，道指和標指均結束7連升。道指最多曾升363點，惟尾市急劇向下，收報27686點，跌104點或0.4%；標指收報3333點，跌26點或0.8%；納指收報10782點，跌185點。

道指倒跌104點港股ADR跌92點 紐約期金挫近100美元

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱



8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

責任編輯：梁浩碩