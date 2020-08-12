【美股市況】道指升272點 納指漲1.8% Tesla飆近8%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

道指及標指昨結束7連升後，周二重拾升勢，道指高開172點。新冠肺炎疫苗有新進展，俄羅斯總統普京昨日宣布，全球首款肺炎疫苗已在當地註冊。美國總統特朗普宣布與Moderna（美：MRNA）達成採購1億劑疫苗的協議。

另外，民主黨總統候選人拜登宣布，選擇加州參議員賀錦麗為副手。

焦點新聞：

【美國經濟】7月CPI按年升1% 實際平均周薪按月跌0.6％ 均勝預期

【英國經濟】英國次季GDP倒退20.4% 為歷來最大跌幅

【金價走勢】紐約期金挫近100美元 發生甚麼事？

【美股焦點】炒實體經濟回暖 美股ETF有咩選擇？（附股價表現）

【美股焦點】特斯拉宣布股份一拆五 盤後應聲飆近8%

即市走勢：

【22︰37】道指升272點或0.98%，報27959點；標指升1.32%，報3377點；納指升1.81%，報10978點。

【21︰30】道指高開173點，報27860點。

【20︰53】美國7月核心CPI升1.6%，超過預期1.1%。

【19︰27】道指期貨升259點。Tesla股價於市前漲6.5%。

【18︰48】美股期貨續升，道指期貨升270點，報27884點；標指期貨升0.81%；納指期貨升1%。

【封殺TikTok】路透引述白宮文件： 迫TikTok下架 禁美國民眾從App Store下載

【17︰56】英國富時100指數升0.77%。

【16︰23】Moderna（美：MRNA）盤前升近1成，報75.65美元。

【15︰56】美股期貨升幅擴大，道指期貨升251點，報27865點；標指期貨升22點，報3352點；納指期貨升80點，報10958點。

【15︰02】歐洲股市早段個別發展，德股、法股跌0.3%，英股靠穩升0.05%。

【14︰30】英國2季度GDP按年跌21.7%，預期跌22.3%，前值跌1.7%。

【13︰21】外電報道，平保 （02318） 旗下財富管理平台陸金所已秘密申請在美國上市，集資額約20億美元（約156億港元）。

【新股IPO】陸金所集資額縮至156億元 擬今年內完成美國上市（第二版）

【13︰20】貝殼找房（美︰BEKE）據悉將在美IPO的發行價設在定價區間上方的20美元，以籌21億美元。

【12︰10】道指期貨升53點，報27667點；標指期貨升3點，報3333點；納指期貨升33點，報10911點。

【10︰12】金價於亞洲時段續跌，且跌幅擴大，現貨金跌穿1900美元，報1878.84美元，跌33.05美元或1.7%；12月紐約期金跌46美元或2.4%，報1900美元。

【09︰45】據白宮的文件顯示，禁止TikTok交易範圍包括，TikTok在應用程式商店上架、於TikTok購買廣告等。

【07︰35】特斯拉（Tesla，美：TSLA）宣布股份一拆五計劃，股價盤後應聲飆近8%。Tesla股價週二收跌3.1%，報1374.39美元。

【07︰30】市場憂慮美國難以達成新紓困計劃，道指和標指均結束7連升。道指最多曾升363點，惟尾市急劇向下，收報27686點，跌104點或0.4%；標指收報3333點，跌26點或0.8%；納指收報10782點，跌185點。

道指倒跌104點港股ADR跌92點 紐約期金挫近100美元

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責任編輯：梁浩碩