【美股市況】納指收市漲2.1%　紐約即月期金價再跌至1900美元水平（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

金價繼續波動，紐約期金現貨月跌至1900美元水平，日內低見1871.6美元及高見1946.6美元，不過，無阻股市回復升勢，美國三大股市全綫造好，道指收市升289點，收報27976點；標指升1.4%，收報3380點；納指升2.1%，收報11012點。不過，兩黨對紓困措施的立場仍分歧，對達成協議未見進展。

焦點新聞：

【美國經濟】波士頓聯儲行長︰美國經濟復甦或正失去動力

【美股焦點】美股手1炒復甦 道瓊運輸指數挑戰10年紀錄

【美國經濟】7月CPI按年升1% 實際平均周薪按月跌0.6% 均勝預期

【英國經濟】英國次季GDP倒退20.4% 為歷來最大跌幅

【金價走勢】紐約期金挫近100美元 發生甚麼事？

【美股焦點】炒實體經濟回暖 美股ETF有咩選擇？（附股價表現）

【美股焦點】特斯拉宣布股份一拆五 盤後應聲飆近8%

即市走勢：

【04：14】美國預算赤字在7月急劇收窄，因疫情紓困支出下降，且收入因納稅截止日期延遲而增加一倍以上。美國7月財赤降至603億美元 受延遲納稅影響

【04：00】道指升289點，收報27976點，標指升1.4%，收報3380點；納指升2.1%，收報11012點。紐約期金現貨月跌23.5美元或1.2%，報1909.1美元。

【03：00】Uber表示，如果法院不推翻最近「要求Uber將司機歸類為全職員工」的裁決，該公司在加州的服務可能會暫時關閉幾個月時間，直至11月。 Uber：難視司機為僱員 可能暫停加州業務運作

【01：47】波士頓聯儲銀行行長羅森格倫表示，雖然貨幣和財政政策制定者進行了大規模干預，但經濟數據顯示，經濟復甦可能正在失去動力。【美國經濟】波士頓聯儲行長︰美國經濟復甦或正失去動力

【01：46】白宮經濟顧問庫德洛認為，美國經濟似乎正在進入自我維持的復甦階段，並不需要從另一份紓困法案中獲得大筆刺激。他又指總統特朗普的行政命令，提供了重大的經濟刺激。【紓困方案】庫德洛：美經濟似自我維持復甦 不僅僅依賴刺激方案

【01：45】科技股續強，納指升2.2%；道指漲232點。Tesla升逾12%，報1544.8美元。

【01：14】索羅斯表示，自己暫時不再參與由聯儲局寬鬆幣策下，由流動性引發的市場泡沫，並警告在11月大選之前特朗普「仍然非常危險」。【美股焦點】索羅斯稱聯儲局助長股市泡沫 形容特朗普為「騙子」、「非常危險」

【00：51】石油輸出國組織（OPEC）周三表示，由於新冠大流行及明年復甦的不確定性，2020年世界石油需求跌幅將比先前的預測更大。油組削2020年石油需求 對2021年前景存懷疑

【00︰30】納指續升2.2%，報11019點；標指升逾1.4%，報3383點，距離盤中歷史高位3393.52相距僅10點。

【00：00】歐股收市造好，英國升2%，德法升0.9%。

【23︰31】納指升幅擴大，最新漲1.98%，報10995點，Tesla（美︰TSLA）升9%；道指漲253點，報27940點；標指升1.3%，報3377點。

【美股焦點】疫苗股Moderna高開1成後升幅化灰 此前獲15億美元新冠疫苗訂單

【22︰37】道指升272點或0.98%，報27959點；標指升1.32%，報3377點；納指升1.81%，報10978點。

【21︰30】道指高開173點，報27860點。

【20︰53】美國7月核心CPI升1.6%，超過預期1.1%。

【19︰27】道指期貨升259點。Tesla股價於市前漲6.5%。

【18︰48】美股期貨續升，道指期貨升270點，報27884點；標指期貨升0.81%；納指期貨升1%。

【封殺TikTok】路透引述白宮文件： 迫TikTok下架 禁美國民眾從App Store下載

【17︰56】英國富時100指數升0.77%。

【16︰23】Moderna（美：MRNA）盤前升近1成，報75.65美元。

【15︰56】美股期貨升幅擴大，道指期貨升251點，報27865點；標指期貨升22點，報3352點；納指期貨升80點，報10958點。

【15︰02】歐洲股市早段個別發展，德股、法股跌0.3%，英股靠穩升0.05%。

【14︰30】英國2季度GDP按年跌21.7%，預期跌22.3%，前值跌1.7%。

【13︰21】外電報道，平保 （02318） 旗下財富管理平台陸金所已秘密申請在美國上市，集資額約20億美元（約156億港元）。

【新股IPO】陸金所集資額縮至156億元 擬今年內完成美國上市（第二版）

【13︰20】貝殼找房（美︰BEKE）據悉將在美IPO的發行價設在定價區間上方的20美元，以籌21億美元。

【12︰10】道指期貨升53點，報27667點；標指期貨升3點，報3333點；納指期貨升33點，報10911點。

【10︰12】金價於亞洲時段續跌，且跌幅擴大，現貨金跌穿1900美元，報1878.84美元，跌33.05美元或1.7%；12月紐約期金跌46美元或2.4%，報1900美元。

【09︰45】據白宮的文件顯示，禁止TikTok交易範圍包括，TikTok在應用程式商店上架、於TikTok購買廣告等。

【07︰35】特斯拉（Tesla，美：TSLA）宣布股份一拆五計劃，股價盤後應聲飆近8%。Tesla股價週二收跌3.1%，報1374.39美元。

【07︰30】市場憂慮美國難以達成新紓困計劃，道指和標指均結束7連升。道指最多曾升363點，惟尾市急劇向下，收報27686點，跌104點或0.4%；標指收報3333點，跌26點或0.8%；納指收報10782點，跌185點。

道指倒跌104點港股ADR跌92點 紐約期金挫近100美元

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責任編輯：梁浩碩