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【美股市況】納指升幅縮至0.5% 道指跌78點 白銀急飆7% （不斷更新）

即市財經 01:34 2020/08/14

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美股動態不斷更新

美國將於上周首領失業救濟人數為96.3萬，市場預期為110萬。總統特朗普稱，如果他成功連任，會在第二個任期內將資本增值稅降至15%，美元會比現時更強勢。美國網絡設備大廠思科（美：CSCO）業績後股價下跌。

焦點新聞：

【美國經濟】美國上周首申領失業救濟人數為96.3萬 勝市場預期

【美元危機】黑石副主席韋恩料美元轉弱 建議持有黃金避險

【股神睇市】「巴菲特指標」響起警號 全球股市拋售潮將來臨？

【美股焦點】索羅斯稱聯儲局助長股市泡沫　形容特朗普為「騙子」、「非常危險」

科企入稟指特朗普涉違憲 華府稱誤解要求法院駁回

【美股焦點】炒實體經濟回暖　美股ETF有咩選擇？（附股價表現）

即市走勢：

【01︰32】白銀價格暴漲，白銀期貨一度漲逾7%，高見每安士27.82美元。

【00︰55】納指漲逾百點，報11253點；標指升0.29%，報3379點；道指持平，報38867點。

【00︰07】納指續升0.88%，報11109點；道指跌25點，報27951點；標指升0.13%。

【22︰21】美股個別發展，道指跌47點，報27929點；標指升0.02%；納指續升0.52%。

【21︰30】道指低開54點，報27922點。

【20︰34】道指期貨續跌40點，惟最新公布的首申領失業救濟數字少過預期。

【美國經濟】美國上周首申領失業救濟人數為96.3萬 勝市場預期

【20︰21】外電引述美國總統特朗普稱，如果自己連任，美元會更強，他稱會在第二個任期內將資本利得稅降至15%。

【19︰45】美股續缺方向，道指期貨逾30點。

【18︰59】道指期貨微升3點；標指期貨微跌0.05%。

【17︰37】富途（美︰FUTU）股價於盤前異動，一度漲逾5%，其後倒跌。

【中概股】富途次季多賺近3.3倍 盤前曾飆逾5%後倒跌

【16：25】美國網絡設備大廠思科（Cisco，美：CSCO）盤前跌6%，報45.21美元。思科收市後公布業績，上季收入錄得121.5億美元，較市場預期的120.9億美元為佳，每股盈利則錄0.8美元，優於市場預測的0.74美元。

【美股焦點】思科業績勝預期仍要裁員　股價盤前急挫6%

【16：19】內地綫上房地產中介平台貝殼找房（美︰BEKE）將於8月13日（周四）正式在紐交所掛牌，證券代碼為「BEKE」。

【中概股】騰訊投資貝殼找房擬定價每股20美元 周四紐交所掛牌（第二版）

【16：00】美股期貨反覆偏軟，道指期貨跌11點，報27855點；標指期貨跌1點，報3368點；納指期貨跌7點，報11118點。

【15：48】德國證券交易所表示，採納新規定，快速將Wirecard剔出德國DAX指數，取替股份將於8月19日公布，並於8月21日收市後生效。

【Wirecard破產】Wirecard造假餘波　將快速剔出德國DAX指數

【15：02】歐洲股市初段向下，德股跌0.2%；法股跌0.3%；英股跌1%。

【14：46】美股期貨轉向下，道指期貨跌33點，報27833點；標指期貨跌5點，報3365點；納指期貨跌22點，報11103點。

【11：03】道指期貨升7點，報27873點；標指期貨跌不足1點，報3369點；納指期貨跌7點，報11118點。

【11：05】報道指字節跳動就印度電訊巨頭Jio的母公司信實集團進行早期討論，希望信實集團可為TikTok印度提供財務支持，以挽救TikTok在印度這個最大市場的命運。

【封殺TikTok】字節跳動洽印度信實集團 投資TikTok印度

【11：05】Facebook （美：FB）及Snap（美：SNAP）母企Snapchat曾與被視為TikTok競爭對手的美國短視頻平台Dubsmash就收購事宜磋商。不過，Facebook和Snap目前已經不再與Dubsmash進行收購談判。

Facebook與Snap曾洽談收購TikTok對手Dubsmash

【10：52】知名爆料達人Jon Prosser於Twitter表示，蘋果 （美：AAPL）將於10月12日當周舉行iPhone 12活動，預計當周預訂，隨後一周開始發貨。至於iPhone 12 Pro將於11月預訂及發貨。

【iPhone12】iPhone12推遲至10月12日當周發布

【10：11】報道指美國政府已向法庭提出申請，指民主與技術中心（Center for Democracy and Technology， CDT）的入稟「強烈誤解」，要求法院駁回。該訴訟計對美國總統特朗普5月所頒布之限制社交媒體公司享有免責保護權的行政命令。

【09：32】外電引述消息人士指，截至6月底止第二季，Airbnb收入按年大跌67%至3.35億美元（約26.1億港元）；調整後EBITDA虧損錄約4億美元（約31.2億港元）報道指，公司最快於今年內上市。

【新股IPO】Airbnb月內秘密申請上市 次季收入大跌近7成

【09：10】金價跌穿1,900美元關鍵位後反彈，今早亞洲交易時段，現貨黃金反彈至每安士1,931.7美元。紐約期金最新報1,940.5美元。銀價反彈逾4%，至每安士25.85美元。

【金價走勢】金價收復1900美元關口　白銀反彈4%

道指升289點港股ADR升128點　紐約期金回穩升0.1%

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8月12日（三）市況

金價繼續波動，紐約期金現貨月跌至1900美元水平，日內低見1871.6美元及高見1946.6美元，不過，無阻股市回復升勢，美國三大股市全綫造好，道指收市升289點，收報27976點；標指升1.4%，收報3380點；納指升2.1%，收報11012點。不過，兩黨對紓困措施的立場仍分歧，對達成協議未見進展。

焦點新聞：

【美國經濟】波士頓聯儲行長︰美國經濟復甦或正失去動力

【美股焦點】美股手1炒復甦　道瓊運輸指數挑戰10年紀錄

【美國經濟】7月CPI按年升1% 實際平均周薪按月跌0.6% 均勝預期

【英國經濟】英國次季GDP倒退20.4% 為歷來最大跌幅

【金價走勢】紐約期金挫近100美元　發生甚麼事？

【美股焦點】炒實體經濟回暖　美股ETF有咩選擇？（附股價表現）

【美股焦點】特斯拉宣布股份一拆五 盤後應聲飆近8%

即市走勢：

【04：14】美國預算赤字在7月急劇收窄，因疫情紓困支出下降，且收入因納稅截止日期延遲而增加一倍以上。美國7月財赤降至603億美元 　受延遲納稅影響

【04：00】道指升289點，收報27976點，標指升1.4%，收報3380點；納指升2.1%，收報11012點。紐約期金現貨月跌23.5美元或1.2%，報1909.1美元。

【03：00】Uber表示，如果法院不推翻最近「要求Uber將司機歸類為全職員工」的裁決，該公司在加州的服務可能會暫時關閉幾個月時間，直至11月。 Uber：難視司機為僱員 可能暫停加州業務運作

【01：47】波士頓聯儲銀行行長羅森格倫表示，雖然貨幣和財政政策制定者進行了大規模干預，但經濟數據顯示，經濟復甦可能正在失去動力。【美國經濟】波士頓聯儲行長︰美國經濟復甦或正失去動力

【01：46】白宮經濟顧問庫德洛認為，美國經濟似乎正在進入自我維持的復甦階段，並不需要從另一份紓困法案中獲得大筆刺激。他又指總統特朗普的行政命令，提供了重大的經濟刺激。【紓困方案】庫德洛：美經濟似自我維持復甦　不僅僅依賴刺激方案

【01：45】科技股續強，納指升2.2%；道指漲232點。Tesla升逾12%，報1544.8美元。

【01：14】索羅斯表示，自己暫時不再參與由聯儲局寬鬆幣策下，由流動性引發的市場泡沫，並警告在11月大選之前特朗普「仍然非常危險」。【美股焦點】索羅斯稱聯儲局助長股市泡沫　形容特朗普為「騙子」、「非常危險」

【00：51】石油輸出國組織（OPEC）周三表示，由於新冠大流行及明年復甦的不確定性，2020年世界石油需求跌幅將比先前的預測更大。油組削2020年石油需求 對2021年前景存懷疑

【00︰30】納指續升2.2%，報11019點；標指升逾1.4%，報3383點，距離盤中歷史高位3393.52相距僅10點。

【00：00】歐股收市造好，英國升2%，德法升0.9%。

【23︰31】納指升幅擴大，最新漲1.98%，報10995點，Tesla（美︰TSLA）升9%；道指漲253點，報27940點；標指升1.3%，報3377點。

【美股焦點】疫苗股Moderna高開1成後升幅化灰 此前獲15億美元新冠疫苗訂單

【22︰37】道指升272點或0.98%，報27959點；標指升1.32%，報3377點；納指升1.81%，報10978點。

【21︰30】道指高開173點，報27860點。

【20︰53】美國7月核心CPI升1.6%，超過預期1.1%。

【19︰27】道指期貨升259點。Tesla股價於市前漲6.5%。

【18︰48】美股期貨續升，道指期貨升270點，報27884點；標指期貨升0.81%；納指期貨升1%。

【封殺TikTok】路透引述白宮文件： 迫TikTok下架 禁美國民眾從App Store下載

【17︰56】英國富時100指數升0.77%。

【16︰23】Moderna（美：MRNA）盤前升近1成，報75.65美元。

【15︰56】美股期貨升幅擴大，道指期貨升251點，報27865點；標指期貨升22點，報3352點；納指期貨升80點，報10958點。

【15︰02】歐洲股市早段個別發展，德股、法股跌0.3%，英股靠穩升0.05%。

【14︰30】英國2季度GDP按年跌21.7%，預期跌22.3%，前值跌1.7%。

【13︰21】外電報道，平保  （02318）  旗下財富管理平台陸金所已秘密申請在美國上市，集資額約20億美元（約156億港元）。

【新股IPO】陸金所集資額縮至156億元　擬今年內完成美國上市（第二版）

【13︰20】貝殼找房（美︰BEKE）據悉將在美IPO的發行價設在定價區間上方的20美元，以籌21億美元。

【12︰10】道指期貨升53點，報27667點；標指期貨升3點，報3333點；納指期貨升33點，報10911點。

【10︰12】金價於亞洲時段續跌，且跌幅擴大，現貨金跌穿1900美元，報1878.84美元，跌33.05美元或1.7%；12月紐約期金跌46美元或2.4%，報1900美元。

【09︰45】據白宮的文件顯示，禁止TikTok交易範圍包括，TikTok在應用程式商店上架、於TikTok購買廣告等。

【07︰35】特斯拉（Tesla，美：TSLA）宣布股份一拆五計劃，股價盤後應聲飆近8%。Tesla股價週二收跌3.1%，報1374.39美元。

【07︰30】市場憂慮美國難以達成新紓困計劃，道指和標指均結束7連升。道指最多曾升363點，惟尾市急劇向下，收報27686點，跌104點或0.4%；標指收報3333點，跌26點或0.8%；納指收報10782點，跌185點。

道指倒跌104點港股ADR跌92點　紐約期金挫近100美元

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責任編輯：梁浩碩

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