【業績】光大水務半年賺少4% 中期息維持3.74仙

▲ 光大水務上半年純利倒退4%

光大水務 （01857） 公布上半年業績，期內除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）跌2%至8.1億元，純利則減4%至4億元；中期息則維持每股派發3.74港仙。光大水務午市收報1.33元，升1.5%。

期內集團錄得收入21.2億元，按年減少15%；毛利率則由37%上升至42%。集團指，疫情爆發對收入和利潤產生一定不利影響。工程建造方面，疫情爆發初期中國地方政府為管控疫情曾推出延遲復工復產、交通管制等臨時措施，令集團建設工程項目的施工進度放緩，以及建造服務收入較去年同期有所下降。

運營管理方面，集團旗下個別工業廢水處理項目在疫情管控期間的水量有所下降，但隨著臨時措施取消，該等項目的水量已於3月底恢復。

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編輯：謝智聰