【限聚令延長】稻香集團全線分店今起重開 全日外賣自取八折

▲ 稻香集團全線分店今日起重新恢復營業，並推出多個優惠。

香港新冠肺炎疫情反覆，消息指今日再新增60宗確診個案，較昨日反彈。港府本周初再延長限聚令等社區防疫安排，曾因而推遲恢復營業的稻香集團 （00573） ，全線分店今日起重開，並推出全日外賣自取8折優惠。

▲ 稻香集團全線分店今日起重新恢復營業。

稻香集團在官方Facebook宣布，恢復營業消息。同時推出全日外賣自取8折、優惠外賣套餐等，適用於稻香、稻香超級漁港、稻香漁港市集、稻香茶居、稻坊分店（將軍澳新都城、大角咀稻香分店除外），周一至周日供應。

稻香集團早前多間分店都有確診個案，其中旺角雅蘭中心分店更因慶回歸的大型晚宴，爆發感染群組，因此該分店亦提早關閉。

政府周一（10日）晚上宣布，延長社交距離措施，包括2人限聚令，同時室內外公眾地方須戴口罩，食肆晚市禁堂食、美容院等處所繼續停業措施亦防疫抗疫措施亦不變，延長7天，直至8月18日。

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編輯：趙穎妍