【美國大選】拜登選賀錦麗任副手 是如虎添翼定拖後腿？

美國總統大選民主黨候選人拜登(Joe Biden)的副手之選成為熱話。早前曾承諾會選女性為副手,在美國反種族歧視示威下,令他很大機會會選擇黑人女性擔任副手,以爭取選票。當地時間周二(10日)晚上,拜登公布選擇加州參議員賀錦麗(Kamala Harris)擔任副手。但二人曾在民主黨初選的辯論上針鋒相對,外媒分析形容,賀錦麗的加入,對拜登而言未必全是優勢。到底賀錦麗是令拜登在問鼎總統寶座上,是如虎添翼還是拖他後腿?

優勢一:身份多元

賀錦麗是牙買加、印度混血兒,她是首位黑人女性成為總統大選中的競選副手。賀錦麗獲拜登選為副手後,她在Twitter發文:

「長期以來,黑人和有色人種的女性在政府中所佔的比例都很低;在11月,我們有機會改變這個現況。」("Black women and women of color have long been underrepresented in elected office and in November we have an opportunity to change that.")