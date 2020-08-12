【美國大選】拜登選賀錦麗任副手 是如虎添翼定拖後腿？

▲ 賀錦麗和拜登曾在民主黨初選的辯論上針鋒相對，外媒分析形容，賀錦麗的加入，對拜登而言未必全是優勢。

美國總統大選民主黨候選人拜登（Joe Biden）的副手之選成為熱話。早前曾承諾會選女性為副手，在美國反種族歧視示威下，令他很大機會會選擇黑人女性擔任副手，以爭取選票。當地時間周二（10日）晚上，拜登公布選擇加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）擔任副手。但二人曾在民主黨初選的辯論上針鋒相對，外媒分析形容，賀錦麗的加入，對拜登而言未必全是優勢。到底賀錦麗是令拜登在問鼎總統寶座上，是如虎添翼還是拖他後腿？

【美國大選】賀錦麗成拜登副手 首位非裔女副總統候選人

【美國大選】特朗普：賀錦麗最刻薄可怕 成拜登副手感意外

優勢一：身份多元

賀錦麗是牙買加、印度混血兒，她是首位黑人女性成為總統大選中的競選副手。賀錦麗獲拜登選為副手後，她在Twitter發文：

「長期以來，黑人和有色人種的女性在政府中所佔的比例都很低；在11月，我們有機會改變這個現況。」（"Black women and women of color have long been underrepresented in elected office and in November we have an opportunity to change that."）

77歲的拜登需要較年輕的副手。與拜登相比，55歲的賀錦麗自然是年輕的代表，可吸納較年輕的選民選票。

【美國大選分析】拜登揀賀錦麗當副手 看能力更重人氣

【美國大選2020】拜登考慮搵賀錦麗參選副總統 亡子與對方曾為密友

優勢二：攻擊力

競選副手的重要任務少不了與對手混戰。去年賀錦麗曾在民主黨總統候選人初選的辯論上，追擊拜登，批評他在結束公立學校的種族隔離問題上的不足。）

連美國總統特朗普都形容她非常討厭（"extraordinarily nasty"），或是拜登對付特朗普的良方。

【美國大選2020】選民拒「課金」 因賀錦麗不夠左？

【美國大選】民主黨初選辯論7大看點 拜登︰放過我吧賀錦麗

劣勢一：撐警

賀錦麗曾擔任三藩市檢察官和加利福尼亞州檢察長，有指她的立場傾向支持警察，以致有嫌疑犯可能被定錯罪。在賀錦麗在民主黨總統候選人初選期間，一度被嘲弄「賀錦麗是警察」（ "Harris is a cop"）。

在黑人弗洛伊德（George Floyd）被白人警員壓頸制服後死亡的事件上，賀錦麗曾直言不諱，要倡導執法改革，贏得部分溫和派的讚賞，但是仍有人對她的態度存疑。受反種族歧視和反警暴示威影響，拜登才有意選黑人女副手，旨在爭取支持，賀錦麗隨時黑人女性，但她在警察立場上，未必為拜登帶來優勢。

【美國大選】醫保成民主黨辯論戰場 拜登賀錦麗再激辯

【美國大選】拜登和副手大熱曾有牙齒印？曾斥拜登關種族歧視言論

劣勢二：立場浮動

賀錦麗曾在參加民主黨總統候選人初選時，出現左傾，後來又恢復溫和，被批根據選民意願，改變價值觀和信仰。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

責任編輯：葉芷樺