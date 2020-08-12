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【消費優惠】Visa推獨家優惠　foodpanda及Dyson均有折（附優惠碼）

商業 13:00 2020/08/12

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在疫情下，網購成大勢。Visa近日則搜羅一系列獨家即時折扣優惠，包括美食外送服務foodpanda、網上超市士多 Ztore、人氣家電品牌Dyson及名牌快閃購物平台OnTheList。只要用Visa卡付款並輸入優惠碼，即可享優惠。

【消費優惠】Watson's Soda夥FILA　推「夏日即抽即中大賞」

foodpanda
由即日起9月26日的優惠期內，憑Visa卡於foodpanda網站或手機 App逢星期六消費淨額滿港幣300元，輸入優惠碼【VISA2020】，可即減港幣80元。優惠碼數量有限，先到先得，用完即止。
 
Ztore
由即日起至9月13日的優惠期內，新會員憑Visa卡消費滿港幣880元並輸入指定星期優惠碼，可享港幣200元折扣優惠；現有會員凡消費滿港幣880元並輸入指定星期優惠碼，可享港幣160元折扣優惠。

Dyson
由即日起至9月30日的優惠期內，憑Visa卡於Dyson體驗店或網店單一淨額消費滿港幣3,000元，即可減港幣300元，網上商店消費需輸入優惠碼【DY300VISA】。
 
OnTheList
由即日起至9月30日的優惠期內，新會員憑Visa卡於門市消費，可於手機應用程式額外獲得1000積分；現有會員憑Visa卡於門市消費港幣500元，可於手機應用程式額外獲得500積分 。每位OnTheList會員優惠期內最多可享現有會員優惠兩次。

【消費優惠】麥當勞App第四波優惠　加推麥麥送獨家優惠

【消費優惠】在家工作注意　HP電腦及打印機低至8折

責任編輯：蘇穎琪

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