【人臉辨識】英法院裁定警方違規　人臉辨識測試侵犯私隱

▲ 英國南威爾斯居民 Ed Bridges於去年5月向法院控告，警方兩度在未有事先警告情況下使用人臉辨識鏡頭拍攝其臉容侵犯隱私，日前上訴得直。

人臉辨識一直存有隱私侵害爭議，以及技術背後的演算法容易容易誤認有色人種，出現歧視等，不過仍然陸續有不同地方的執法部門測試採用。英國南威爾斯（South Wales Police， SWP）警方早前測試用人臉辨識技術協助執法，被當地居民入稟法院控告侵犯私隱，結果法院日前裁定警方敗訴，需停止使有關技術。

英國南威爾斯居民 Ed Bridges於去年5月向法院控告，警方兩度在未有事先警告情況下使用人臉辨識鏡頭拍攝其臉容侵犯隱私，成全國首例。法院去年底判決 Ed Bridges 敗訴，惟在上訴後再獲裁定勝訴。法院認為，南威爾斯警方使用的人臉辨識技術非公正地影響當事人的私隱生活，且無法證明人臉辨識技術沒有偏見問題。

南威爾斯警方表示不會對判決再作上訴，但是會尋找其他方式配合判決，詳細方式為何則未有解釋。

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事實上，英國警方早於2016 年開始測試人臉辨識技術，在南威爾斯、倫敦首先應用。不過英國艾塞克斯大學（University of Essex）的研究團隊去年分析倫敦警察的試驗，亦發現人臉辨識系統出錯率達八成，經常令市民被認錯為可疑人士並被截停查問，侵犯人權並威脅集會自由。

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責任編輯：張寶燕