【本地創科】FinTech企業難捱　疫下面臨3困境

▲ 新冠肺炎疫情下，本地金融科技生態難免受到影響，當中需要政府支援，才能持續長遠發展。

近年香港政府積極營造金融科技生態圈，根據投資推廣署去年9月的數據顯示，本地3000多家初創企業中，就有456間金融科技公司，342間為電子商務/供應鏈管理/物流技術，322間為電腦及技術相關，金融科技公司一枝獨秀。

唯今年新冠肺炎疫情影響，市況艱難，金融科技生態圈亦受影響。香港金融科技協會（FTAHK）主席Benjamin Quinlan就表示，疫情下，本地金融科技初創目前就面對三大方面困難：資金籌集、缺乏人才以及來自政府的資助不足。

▲ 新加坡於4、5月期間就推出專為金融科技業界而設的支援計劃《COVID-19 Support Package for FinTechs》，該計劃包括一筆過款項，協助當地金融科技公司度過難關。（資料圖片）

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初創首要條件是資金，Benjamin指出，疫情下本地與環球FinTech的公司面對同樣的資金籌措困難。「根據CB Insights最新報告，環球金融科技融資在今年第一季有所減少，特別是初創公司方面投資大幅回落，因為投資者希望加強現有的投資組合，例如投資於較成熟及有較好往績的公司。」Benjamin表示，目前香港金融科技協會正在努力協助業界，讓更多投資者更容易接觸到本地FinTech公司，幫助金融科技初創籌集資金。

人才方面，雖然香港擁有不少優秀FinTech人才，但更重要的是，需要制定戰略來吸引以及留住更多專家。「尤其是在網絡安全以及數據分析等領域，我們希望與行業專家更加緊密地合作，通過研討會和培訓計劃來推動教育和長遠發展。」

▲ 香港金融科技協會（FTAHK）主席Benjamin Quinlan就表示，疫情下，本地金融科技初創目前就面對三大方面困難：資金籌集、缺乏人才以及來自政府的資助不足。（受訪者提供圖片）

其次，香港地租金高昂，對金融初創而言，負擔實在不小。Benjamin強調，像香港其他企業一樣，租金是金融科技公司最大的成本之一。

對於非政府相關運作的金融科技公司而言，目前仍然未看過任何減租及補貼計劃。

他建議，政府可以考慮在此方面給予業界額外幫助，協助業界度過當前的經濟難關。而鄰近的新加坡，就於4、5月期間就推出專為金融科技業界而設的支援計劃《COVID-19 Support Package for FinTechs》。Benjamin表示，該計劃包括通過一筆過的款項，幫助新加坡的金融科技公司維持營運並留住員工，使他們能夠創造增長和創新機會。

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疫情造就數碼轉型契機

疫情下，本地FinTech公司亦少不免要裁員，Benjamin表示，特別是專注B2B（商業對商業）業務的公司。他特別指出，面對疫情困境，金融科技生態系統中的早期初創企業和中小型企業就最脆弱。「鑑於長期前景仍然不明朗，因此政府持續的資金支持在現階段至關重要。」

Benjamin表示，協會今年初已去信財經事務及庫務局，希望促請政府設立撥款審批程序，並放寬創新及科技基金計劃，與生產力促進局撥款準則，以支持私營公司的研發工作。他坦言，縱然新冠肺炎疫情對業界造成衝擊，但同時亦能帶來新機遇。

疫情下，數碼轉型已經從策略性項目變成企業營運的必要手段。

記者：李彥煒