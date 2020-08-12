【國泰危機】大灣區航空料最快明年暑假首航　國泰新競爭對手

▲ 黃楚標目前在內地亦擁有「東海航空」，將成為國泰的新競爭對手。

國泰航空 （00293） 半年虧損近百億元之際，再受新競爭對手衝擊。內地富商黃楚標旗下的大灣區航空公司（Greater Bay Airlines）7月正式向民航處提交申請，並獲機管局前行政總裁許漢忠加盟協助，有望成為本港第5間民航公司。黃楚標接受本地報章訪問時表示，大灣區航空將重點發展東南亞及內地航線，預計最快可於2021年暑假首航。

黃楚標指出﹐公司早在2010年已登記成立，曾於2019年12月改名為香港紫荊航空，其後為便於識別，於今年7月8日改名為「大灣區航空」。

他指出，大灣區航空在香港將以波音 737為主要機型，首期啟航前將投入2億港元招聘人才、引進飛機，之後每年約增加2至3億，用於飛機、運量等支出。

黃楚標目前在內地亦擁有「東海航空」。

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編輯：吳敏芳