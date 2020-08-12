  • 28°C
香港時間 : 2020812日 (三) 15:51
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【國泰危機】大灣區航空料最快明年暑假首航 國泰新競爭對手

即市財經 12:23 2020/08/12

分享：

黃楚標目前在內地亦擁有「東海航空」，將成為國泰的新競爭對手。

國泰航空 （00293） 半年虧損近百億元之際，再受新競爭對手衝擊。內地富商黃楚標旗下的大灣區航空公司（Greater Bay Airlines）7月正式向民航處提交申請，並獲機管局前行政總裁許漢忠加盟協助，有望成為本港第5間民航公司。黃楚標接受本地報章訪問時表示，大灣區航空將重點發展東南亞及內地航線，預計最快可於2021年暑假首航。

黃楚標指出﹐公司早在2010年已登記成立，曾於2019年12月改名為香港紫荊航空，其後為便於識別，於今年7月8日改名為「大灣區航空」。

他指出，大灣區航空在香港將以波音 737為主要機型，首期啟航前將投入2億港元招聘人才、引進飛機，之後每年約增加2至3億，用於飛機、運量等支出。

黃楚標目前在內地亦擁有「東海航空」。

相關文章：【國泰危機】黃楚標旗下大灣區航空公司在港申請牌照　國泰股價插逾7%（第二版）

相關文章：【國泰股價】國泰半年虧損98.65億元 放榜前曾反彈1成

相關文章：【國泰危機】國泰機師流傳國泰剎停聘學員、再傳快運合併 國泰拒評

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7:30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：吳敏芳

 

香港股票 國泰航空（00293） 機場管理局 民航處 航空 香港 大灣區
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令】政府公布限聚令兩人、晚市禁堂食等措施再延長7日　最新8月18日結束
【限聚令】政府公布限聚令兩人、晚市禁堂食等措施再延長7日　最新8月18日結束
【美股市況】金價急瀉逾110美元或近6%　道指倒跌蒸發363點升幅納指跌1.7%（不斷更新）
【美股市況】金價急瀉逾110美元或近6%　道指倒跌蒸發363點升幅納指跌1.7%（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐日夜累升6%　恒指夜期收市倒跌52點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐日夜累升6%　恒指夜期收市倒跌52點（不斷更新）
【黎智英被捕】壹傳媒大升　兩被捕高層購股權最多帳面賺5000萬（第二版）
【黎智英被捕】壹傳媒大升　兩被捕高層購股權最多帳面賺5000萬（第二版）
【食肆優惠】大家樂明（12日）起推買300元現金券 加送300元優惠券
【食肆優惠】大家樂明（12日）起推買300元現金券 加送300元優惠券
【黎智英被捕】壹傳媒兩日升11倍、董事會：不悉原因　毛記葵涌升逾1倍
【黎智英被捕】壹傳媒兩日升11倍、董事會：不悉原因　毛記葵涌升逾1倍