【國泰業績】國泰航空上半年虧損98億元 客運收益按年大跌七成

受累全球疫情的國泰航空 （00293）公布上半年業績 ，錄得虧損98.65億元，較盈警的99億元為低。績前資金流入國泰炒復甦，中午大升9%報5.74元。

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國泰上半年收入受累客運量低迷，按年大跌48%，僅錄276.7億元。雖然燃油成本下跌49%至73.18億元，然而燃油對沖虧損由1.1億元擴大至16億元。

國泰航空及國泰港龍航空業務表現方面，今年上半年的客運收益減少72%至103.9億元，新型冠狀病毒疫情令世界各地實施廣泛的旅遊限制、邊境管制及檢疫安排，導致客運需求驟降，使收益減少。本年首六個月的客運量合共440萬人次，較去年同期減少76%。運載率亦大幅下降，由去年上半年的84.2%降至67.3%，4月及5月份平均每日運載僅500位乘客左右。

雖然疫情拖累國泰上半年整體客運收益跌7成至110億元，但同時，貨運收益上升1成至126億元，成此業績少數亮點之一。

由於要向客户退款，由2至4月國泰現金流失介乎25至30億元 。5月流失放緩至15億元。至6月底，國泰股東應佔資金共493.7億元，較去年底的627.7億元，減少21%。

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