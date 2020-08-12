【內地5G】7月內地智能手機出貨量超2000萬部 按年跌35%

▲ 受經濟及就業市場欠佳影響，內地7月手機出貨量跌近35%。

中國信息通信研究院（信通院）公布，7月國內手機市場總體出貨量按年下降34.8%，約為2,230.1萬部，其中智能手機出貨量亦錄得下降，按年跌35.5%，出貨量2,125.6萬部。當中，5G手機佔1,391.1萬部。

上月，內地手機上市新機型按年減少23.1%，約有40款，其中5G手機新機型14款。今年1至7月，手機市場總體出貨量累計1.75億部，按年下降20.4%。智能手機累計出貨量1.7億部，按年下降19.2%。5G手機累計出貨量7,750.8萬部。

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市場研究機構DIGITIMES Research早前分析，受內地經濟、就業市場仍不佳，加上海外疫情持續，外銷和內需市場需求有限，預計內地下半年智能手機出貨繼續按年衰退。

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記者：馮正男