【美國制裁】出口至美國貨品標明「中國製造」 中華廠商會聯合會會長吳宏斌：影響不大

▲ 中華廠商會聯合會會長吳宏斌認為，實施貨品標明來源地是「中國」初期或會有混亂，亦未知之後再實施甚麼措施。

美國海關（Customs and Border Protection）於昨日公布指，自9月25日起香港出口至美國貨品必須標明來源地是「中國」，不可列為「香港」來源地。中華廠商會聯合會會長吳宏斌接受電台訪問時認為影響不大，目前香港出口至美國貨品總額約30億元，佔本地總體出口貿易少於0.1%，出口貨品主要為食品及保健品，相信對本港廠家影響不大。

他又表示，雖然香港製造會較吃香，但中國製造並非不值錢，又認為內地是其中一個很受歡迎的產地，口碑很好，比東南亞更優勝。他指出，美國的做法是基於政治原因大於一切。不過，吳宏斌則認為，在措施實施初期或會有混亂，亦未知之後再實施甚麼措施。

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