【疫市營商】前IT高層創遙距教學平台　開業2年收支平衡

▲ 曾任職多間科技公司的IT人周偉業，兩年前創立啟樂思國際教育集團，希望實踐自己IT知識與市場洞見，為社會帶來貢獻。

網上學習已不是新鮮事，早年由於網絡速度以及設備限制，市場上亦未有太大誘因，整體未算太普及。周偉業於香港大學畢業，曾擔任科技公司Citrix以及uCloudlink香港區負責人，即使創業亦離不開自己的IT本行。「早在5、6年前已與朋友創業，最終公司亦能在美國納斯達克指數上市，及後抱著半退休心態，因為感覺已經完成工作了。」

但當周偉業驀然回首，事業有成績，但總感覺對社會未有太大貢獻。「做了IT那麼多年，但感覺自己不能像外國發明家般，造出一些東西回饋社會，我希望將我認識的科技、互聯網知識，能夠帶給更多人。」周細想，要回饋社會，做教育效用最大，因為受眾是未來社會主人翁，因此在兩年多前，斥資7位數字，與朋友創立啟樂思國際教育集團，以網上平台方式教授小孩英語、普通話。

▲ 疫情下，人們居家抗疫，工作、教學模式亦開始以網上為主。（法新社圖片）

夥拍國際等學府哈佛牛津

雖然目前小孩學習英語以致各國語言已比從前容易，周偉業坦言，但要接觸具質素的教學，其成本就相對較高。「教育與科技沒有抵觸，希望可聘請具經驗，最好師資到網上教學，將學習成本降低。」

周偉業近年有在本地高等教育機構教學，透過人脈，就找到英、美等地具專業資格與經驗的老師。他透露，教材方面就與哈佛及牛津大學合作，普通話教授方面，就與香港普通話研習社合作。「希望做到較低的成本及價錢，讓更多家長參與，令網上教學更普及，更貼地。」

疫情下本地需求激增

一般而言，教學需要的科技器材並不多，周偉業就指，香港的IT程式配套雖然先進，但在教育科技（EduTech）範疇，就顯得相對落後。

香港的EduTech較落後，太多傳統古舊器材，online learning的技術停留在10多年前，亦是網上教學不能普及的原因。

周偉業掌握不少IT知識，且在業界有網絡，為此羅致了不少IT人才，建立網上教學專用的系統平台。「現時系統平台就好像Education版的Uber，將老師與學生配對，課程因與國際高等學府合作提供，系統亦有權限給老師，所有教材只能看，不能帶走，以保護知識產權及公司權益。」

▲ 啟樂思國際教育集團創辦人及行政總裁周偉業就表示，教育平台於今年初已經回本，疫情下，雖然不能衝出去，但會先應付本地的強勁需求，再考慮衝出香港。（受訪者提供圖片）

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此外，周偉業亦提到，傳統教育機構宣傳多以線下方式為主，每個客戶獲取成本（Customer Acquisition Cost）相對較高。「我們嘗試利用數碼營銷，在社交網站等網上宣傳，定位更集中，客戶獲取成本更低。」他透露，其他機構每個客戶獲取成本1萬元，他們500元就能做到。

公目前該平台有逾2000多名客戶，遍佈美、德、法、韓、日、中國等地，團隊約20人，老師團隊就有100多人。周透露，7月生意額比6月升接近1倍。「今年初公司已回本，疫情下生意雖然未能衝出去，目前9成客戶都是香港，但見到本地需求飆升，打算先做好香港市場，再複製出去。」

記者：李彥煒