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Facebook成立新金融部門　統籌旗下所有支付服務

環球政經 14:02 2020/08/12

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Facebook宣布成立新金融部門，負責統籌旗下包括Facebook Pay、電子錢包Novi、WhatsApp Pay和Instagram內的所有支付服務。

該部門將由Facebook加密貨幣Libra的開發主管馬庫斯（David Marcus）領導，並由全球最大的自由職業工作平台Upwork公司前行政總裁斯卡斯利爾（Stephane Kasriel）擔任支付業務副總裁。同時，馬庫斯亦會繼續領導Novi電子錢包項目。

相關文章：憂有損競爭　 巴西央行叫停「WhatsApp Pay」

分析稱，馬庫斯將優先在印度和巴西推出WhatsApp支付服務，此前Facebook已在這兩個市場投入大量資金，但礙於監管因素而停滯。他亦一直就Libra用於跨境支付，與相關監管部門談判。

Facebook去年11月推出Facebook Pay，用家綁定信用卡或PayPal戶口後，便可在Facebook購物及轉帳等。Facebook計劃將服務擴展到Instagram和WhatsApp，預計服務可為該公司的廣告增值。

相關文章：TikTok行政總裁Kevin Mayer　批Facebook用愛國主義攻擊中國程式

 

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