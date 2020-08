▲ 疫情下應否睇牙醫?世衛籲避免非必要牙科檢查

新型冠狀病毒疫情持續下,看牙醫是否安全?世界衛生組織(WHO)的新指引提及這個問題,指暫時缺乏因牙科治療感染新冠病毒的數據,但呼籲民眾如無必要,暫時應避免看牙醫,並應避免進行可能產生霧氣的牙科程序。

世衛指引指出,牙醫常用的的器材,如三用噴槍(three-way air/water spray)或超聲波洗牙機等,會產生微細的懸浮粒子,惟吸入這些粒子會否導致受感染,則仍需更多研究,現階段缺乏因看牙醫而受感染的數據。

世衛建議盡量減少使用可能產生霧氣的牙科治療程序(avoid or minimise procedures that may generate aerosol),優先使用其他工具,並延遲非必要的口腔護理(delay routine non-essential oral health care)。

世衛又稱,牙醫診所應保持空氣流通,避免病毒在密閉空間中傳播,並要戴足防護裝備。

事實上,新冠疫情嚴重干擾牙醫服務,因牙醫很難避免要與病人近距離接觸,要暴露於病人的唾液及血液中,加上使用會產生霧氣的儀器,風險十分高。世衛統計顯示,75%牙醫服務部分甚至完全停頓。



