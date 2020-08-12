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黎巴嫩新冠肺炎確診案再創單日新高　貝魯特港口爆炸恐加重疫情傳播

環球政經 12:25 2020/08/12

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黎巴嫩首都貝魯特港口懷疑化學品倉庫大爆炸，死亡人數增至最少171人，約6000人受傷，多達30萬人喪失家園。醫院多處受破壞，有工作人員受傷，新冠肺炎疫情恐加重負擔。黎巴嫩於周二（11日）的新冠肺炎單日確診案超過300宗創單日新高，有7人死亡。

相關文章：馬克龍訪貝魯特爆炸現場 敦促黎巴嫩政府政治改革

世界衛生組織發言人表示，貝魯特港爆炸造成數十萬人流離失所，有機會加速新冠肺炎疫情傳播。據衛生部門數據顯示，黎巴嫩於周二單日增309宗，累計共有7121宗新冠肺炎確診個案，87人死亡。此外，由於黎巴嫩出現嚴重的金融危機，當地部門的醫療用品和藥品都出現短缺，令醫療負荷更加繃緊。

聯合國消息指出，當地包括3家大型醫院在內至少15間醫療機構，因爆炸而遭受了部分或嚴重的結構破壞，未來幾周國內或出現更高的傳播率和大量確診案的可能性。

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