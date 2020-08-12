【國泰業績】國泰半年虧損98.65億元　員工減約1200人、9月維持運力不足一成（不斷更新）

▲ 國泰至6月底全球員工共3.3萬人，較年初公布去年底的3.42萬人，少約1200人。

國泰航空 （00293） 放榜，國泰早前盈警預告虧損99億元，最終公布半年虧損98.65億元，去年上半年賺13.47億元，不派息。國泰上半年收入按年大跌48%，僅錄276.7億元。國泰上半年燃油成本下跌49%至73.18億元，當中燃油對沖虧損16億元，較去年同期1.14億元急擴大。

以自營業務計，國泰航空和國泰港龍半年虧損73.6億元，去年同期賺6.75億元。廉航香港快運（HK Express）方面，國泰指出，香港快運由3月23日停運至8月1日，期內虧損達7.79億元，去年同期未併入國泰報表。

至6月底，國泰全球僱用逾3.3萬人，較去年底公布的3.42萬人少1200名。香港員工佔2.76萬人，較去年底公布少約600人。國泰除了裁減外站人手，一直也未有大幅調整人手，公司最新向國泰和國泰港龍資深機師著手，提供自願提早退休計劃。

國泰績後股價維持強勢，全日升12%，收報5.88元，成交4.2億元。內地官媒引述消息指，香港很快恢復中國內地的中轉航班服務。

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國泰主席：頗長時間不會顯著復甦

國泰主席賀以禮預期客運業務在頗長時間內不會有顯著的復甦，會視乎情況逐步重推客運航班，重申管理團隊將於第4季就國泰航空集團未來最合適的營運規模和模式，向董事提出建議。

賀以禮稱：

考慮到現時的市場前景及成本架構與危機發生前已大不相同，我們將無可避免要就原先為未來所計劃的可運載量進行優化

國泰行政總裁鄧健榮在內部通訊預期，旅遊限制料在短期也會維持，暫時預期8月、9月運力大致會維持7月運力水平。據7月中國泰公布，國泰7月整體運力調整為約7%，8月可運作10%的正常航班班次，鄧健榮最新表態意味國泰9月運力也大致維持不足一成。

客運收益跌7成、貨運收益反增

以業務劃分，國泰上半年客運收益按年跌7成至110.6億元，貨運收益不跌反升1成，達126.9億元，超越客運表現。

至6月底，國泰股東應佔資金共493.7億元，較去年底的627.7億元，減少21%。不過，港府牽頭的390億元資本重組計劃於今日（8月12日）完成，有關財務狀況未反映重組帶來的新資金。

國泰早市股價反彈近一成

俄羅斯新冠肺炎疫苗有進展，市場憧憬航空股寒冬，國泰股價早市曾反彈1成，中午報5.74元，升9%，成交額2.04億元。

內地航空股亦造好，南航 （01055） 升4%，報3.91元；東航 （00670） 升2.4%，報3.01元；國航 （00753） 升2.9%，報5.25元。

新冠肺炎疫情全球大流行，各國加緊研發新冠疫苗應對。俄羅斯總統普京宣布，俄羅斯已成為首個註冊新冠疫苗國家。普京更指，他女兒已經接種俄羅斯的新冠疫苗。

另外，美國衛生部周二宣布與藥廠莫德納（Moderna Inc.）達成協議，同意以逾15億美元的價格向美國政府提供1億劑試驗性新冠疫苗。

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記者：麥德銘、吳敏芳