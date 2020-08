【美國大選】賀錦麗成拜登副手 首位非裔女副總統候選人

美國總統大選將於今年11月舉行,民主黨總統候選人拜登宣佈,選擇加州參議員賀錦麗為副手。賀錦麗為牙買加及印度混血兒,因此下周接受提名後,將正式成為美國首位由主要政黨提名的非裔女副總統候選人。

【美國大選分析】拜登揀賀錦麗當副手 看能力更重人氣

【美國大選】拜登和副手大熱曾有牙齒印?曾斥拜登關種族歧視言論

代表民主黨的美國前副總統拜登(Joe Biden)周二(11日)宣佈,55歲的賀錦麗(Kamala Harris)會成為其競選副手。兩人定於周三(12日)在特拉華州威爾明頓(Wilmington)首次演說,並將於下周的民主黨代表大會接受提名。

拜登於電郵中表示:

我認為賀錦麗是最佳人選,可協助我與特朗普和彭斯鬥爭,並由明年1月起領導這個國家。

(I've decided that Kamala Harris is the best person to help me take this fight to Trump and Mike Pence and then to lead this nation starting in January 2021.)