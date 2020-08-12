【美國大選】賀錦麗成拜登副手 首位非裔女副總統候選人

▲ 美國民主黨總統候選人拜登宣佈，選擇加州參議員賀錦麗為副手。

美國總統大選將於今年11月舉行，民主黨總統候選人拜登宣佈，選擇加州參議員賀錦麗為副手。賀錦麗為牙買加及印度混血兒，因此下周接受提名後，將正式成為美國首位由主要政黨提名的非裔女副總統候選人。

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代表民主黨的美國前副總統拜登（Joe Biden）周二（11日）宣佈，55歲的賀錦麗（Kamala Harris）會成為其競選副手。兩人定於周三（12日）在特拉華州威爾明頓（Wilmington）首次演說，並將於下周的民主黨代表大會接受提名。

拜登於電郵中表示：

我認為賀錦麗是最佳人選，可協助我與特朗普和彭斯鬥爭，並由明年1月起領導這個國家。 （I've decided that Kamala Harris is the best person to help me take this fight to Trump and Mike Pence and then to lead this nation starting in January 2021.）

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美國有線新聞網絡（CNN）引述兩名知情人士指，拜登挑選副手前，曾與多位大熱人選面對面交談，考慮人選多達11名女性。拜登其後於周二作出決定，並於同日下午通知落選者，落選者包括馬薩諸塞州參議員沃倫（Elizabeth Warren）及佛羅里達州眾議員戴明斯（Val Demings）。

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責任編輯：鄭錦玲