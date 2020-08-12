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【美國大選】特朗普：賀錦麗最刻薄可怕 成拜登副手感意外

環球社會熱點 11:31 2020/08/12

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【美國大選】特朗普：賀錦麗最刻薄可怕 成拜登副手感意外

美國大選舉行在即，民主黨總統候選人拜登宣布，選擇參議員賀錦麗（Kamala Harris）為其競選拍檔，賀錦麗亦是首位黑人女副總統候選人。總統特朗普對拜登選擇賀錦麗感到少許意外，又指賀錦麗是參議院內「最刻薄」、「最可怕」，亦指賀錦麗早前對拜登的態度惡劣。

【美國大選】賀錦麗成拜登副手 首位非裔女副總統候選人

【美國大選分析】特朗普獨領派錢功勞 民主黨反擊甚艱難

特朗普表示，對於拜登選擇賀錦麗感到「少許意外」（a little surprised），因在民主黨總統初選辯論時，賀錦麗對拜登的態度惡劣，態度甚至比沃倫（Elizabeth Warren）更差。

特朗普又指：

「她（賀錦麗）非常不尊重拜登，而很難去挑選一個不尊重別人的人。」

（She was very disrespectful to Joe Biden, and it's hard to pick somebody that's that disrespectful.）

【美國大選2020】「預言家」料拜登勝選 曾連續9屆估中

【美國大選2020】拜登又涉種族歧視 特朗普：蠢蛋

特朗普亦指：

「我認為（賀錦麗）是美國參議院中最刻薄、最可怕、最不尊重別人的人。」

(I thought she was the meanest, the most horrible, the most disrespectful of anybody in the U.S. Senate.）

特朗普又斥賀錦麗是騙子，指對方明明曾斥拜登支持「種族主義政策」（racist policies），但如今又為拜登站台。

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責任編輯：林嘉莉

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