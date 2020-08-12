▲ 【美國大選】特朗普：賀錦麗最刻薄可怕 成拜登副手感意外

美國大選舉行在即，民主黨總統候選人拜登宣布，選擇參議員賀錦麗（Kamala Harris）為其競選拍檔，賀錦麗亦是首位黑人女副總統候選人。總統特朗普對拜登選擇賀錦麗感到少許意外，又指賀錦麗是參議院內「最刻薄」、「最可怕」，亦指賀錦麗早前對拜登的態度惡劣。

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特朗普表示，對於拜登選擇賀錦麗感到「少許意外」（a little surprised），因在民主黨總統初選辯論時，賀錦麗對拜登的態度惡劣，態度甚至比沃倫（Elizabeth Warren）更差。

特朗普又指：

「她（賀錦麗）非常不尊重拜登，而很難去挑選一個不尊重別人的人。」

（She was very disrespectful to Joe Biden, and it's hard to pick somebody that's that disrespectful.）

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特朗普亦指：

「我認為（賀錦麗）是美國參議院中最刻薄、最可怕、最不尊重別人的人。」

(I thought she was the meanest, the most horrible, the most disrespectful of anybody in the U.S. Senate.）

特朗普又斥賀錦麗是騙子，指對方明明曾斥拜登支持「種族主義政策」（racist policies），但如今又為拜登站台。

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責任編輯：林嘉莉