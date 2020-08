▲ 【美國大選】特朗普:賀錦麗最刻薄可怕 成拜登副手感意外

美國大選舉行在即,民主黨總統候選人拜登宣布,選擇參議員賀錦麗(Kamala Harris)為其競選拍檔,賀錦麗亦是首位黑人女副總統候選人。總統特朗普對拜登選擇賀錦麗感到少許意外,又指賀錦麗是參議院內「最刻薄」、「最可怕」,亦指賀錦麗早前對拜登的態度惡劣。

特朗普表示,對於拜登選擇賀錦麗感到「少許意外」(a little surprised),因在民主黨總統初選辯論時,賀錦麗對拜登的態度惡劣,態度甚至比沃倫(Elizabeth Warren)更差。

特朗普又指:

「她(賀錦麗)非常不尊重拜登,而很難去挑選一個不尊重別人的人。」

(She was very disrespectful to Joe Biden, and it's hard to pick somebody that's that disrespectful.)

特朗普亦指:

「我認為(賀錦麗)是美國參議院中最刻薄、最可怕、最不尊重別人的人。」

(I thought she was the meanest, the most horrible, the most disrespectful of anybody in the U.S. Senate.)

特朗普又斥賀錦麗是騙子,指對方明明曾斥拜登支持「種族主義政策」(racist policies),但如今又為拜登站台。

