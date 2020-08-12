  • 28°C
香港時間 : 2020812日 (三) 15:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【不敵疫情】Firefox開發商Mozilla裁員　關閉台灣業務

科技 10:46 2020/08/12

分享：

瀏覽器Firefox開發商Mozilla日前宣布，預計裁員250人，並將關閉台灣業務。

受新冠肺炎疫情衝擊，瀏覽器Firefox開發商Mozilla日前宣布裁員，預計裁掉 250 名員工，並將關閉台灣業務。綜合台灣媒體報道，Mozilla約有1000名員工，是次裁員約25%，有60名員工則會被調職；該公司亦已承諾盡可能協助員工找新工作。

而被裁掉的員工可領取到最少至今年12 月 31 日前的全額薪金，並可獲得上半年的個人績效獎金、部分公司獎金、健康保險等。

Mozilla 行政總裁 Mitchell Baker 表示，公司在疫情發生前已擬定 2020 年的營運計劃，同時調整財務狀況以節省成本，包括暫停招聘新員工、減少員工健康津貼、取消全職員工制度等。惟疫情令公司的營收下滑，原定計劃亦不再可行，甚至有裁員的必要。

加州法院要求Uber及Lyft　視司機為正式僱員

SpaceX刊登招聘廣告　揭示正開發太空港度假村計劃

事實上，該公司今年1月已進行第一輪裁員，裁掉 70 名員工。Baker期望在未來營運上，團隊能採取更迅速、靈活的行動，並將重點放在新產品開發與市場活動，繼續專注於 Firefox、Pocket、Hubs 虛擬實境計畫、新的 VPN 服務與 Web Assembly 和其他隱私和安全產品。

【每日焦點】印度擬強制美企共享數據　Chrome再現數據外洩漏洞

責任編輯：張寶燕

相關文章

【健康碼】「港版健康碼」可確保三地互通　個人資料收集有限
2020/08/11
【健康碼】「港版健康碼」可確保三地互通　個人資料收集有限
紐約運輸署要求Apple更新Face ID　方便乘客戴口罩解鎖iPhone
2020/08/11
紐約運輸署要求Apple更新Face ID　方便乘客戴口罩解鎖iPhone
Nreal AR眼鏡韓國率先上市　可與Note 20綑綁出售
2020/08/11
Nreal AR眼鏡韓國率先上市　可與Note 20綑綁出售
索尼DualShock 4控制器重推4款經典顏色
2020/08/11
索尼DualShock 4控制器重推4款經典顏色
科技行業 創新科技及應用 科技產品 全職 行政 營收 媒體 裁員 疫情 台灣

上一篇文章

【本地創科】FinTech企業難捱　疫下面臨3困境

下一篇文章

加州法院要求Uber及Lyft　視司機為正式僱員
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【健康碼】「港版健康碼」可確保三地互通　個人資料收集有限
【健康碼】「港版健康碼」可確保三地互通　個人資料收集有限
【每日焦點】蘋果下架微信將影響中國銷量　傳蘋果發佈會公佈9款新品
【每日焦點】蘋果下架微信將影響中國銷量　傳蘋果發佈會公佈9款新品
【健康碼】「港版健康碼」或推行在即　憑證有效期僅7天
【健康碼】「港版健康碼」或推行在即　憑證有效期僅7天
【Apple發佈會】蘋果發佈會預計公佈9款新品
【Apple發佈會】蘋果發佈會預計公佈9款新品
【網絡安全】Chrome瀏覽器再現漏洞　數十億用戶或面臨數據被盗風險
【網絡安全】Chrome瀏覽器再現漏洞　數十億用戶或面臨數據被盗風險
【封殺微信】iPhone若下架微信　中國出貨量或跌20%至30%
【封殺微信】iPhone若下架微信　中國出貨量或跌20%至30%