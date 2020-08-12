【不敵疫情】Firefox開發商Mozilla裁員　關閉台灣業務

▲ 瀏覽器Firefox開發商Mozilla日前宣布，預計裁員250人，並將關閉台灣業務。

受新冠肺炎疫情衝擊，瀏覽器Firefox開發商Mozilla日前宣布裁員，預計裁掉 250 名員工，並將關閉台灣業務。綜合台灣媒體報道，Mozilla約有1000名員工，是次裁員約25%，有60名員工則會被調職；該公司亦已承諾盡可能協助員工找新工作。

而被裁掉的員工可領取到最少至今年12 月 31 日前的全額薪金，並可獲得上半年的個人績效獎金、部分公司獎金、健康保險等。

Mozilla 行政總裁 Mitchell Baker 表示，公司在疫情發生前已擬定 2020 年的營運計劃，同時調整財務狀況以節省成本，包括暫停招聘新員工、減少員工健康津貼、取消全職員工制度等。惟疫情令公司的營收下滑，原定計劃亦不再可行，甚至有裁員的必要。

加州法院要求Uber及Lyft 視司機為正式僱員

SpaceX刊登招聘廣告 揭示正開發太空港度假村計劃

事實上，該公司今年1月已進行第一輪裁員，裁掉 70 名員工。Baker期望在未來營運上，團隊能採取更迅速、靈活的行動，並將重點放在新產品開發與市場活動，繼續專注於 Firefox、Pocket、Hubs 虛擬實境計畫、新的 VPN 服務與 Web Assembly 和其他隱私和安全產品。

【每日焦點】印度擬強制美企共享數據 Chrome再現數據外洩漏洞

責任編輯：張寶燕