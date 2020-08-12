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【金價走勢】金價亞洲時段續跌逾2%　金礦股捱沽山東黃金、紫金挫1成

即市財經 10:41 2020/08/12

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金價昨急挫，跌穿2000美元水平。

金價昨急挫，跌穿2000美元水平。在亞洲時段續跌，現價金價跌幅擴大至2%，報每安士1870美元。金礦股跟隨金價急挫，山東黃金 （01787） 大跌10.1%；招金 （01818） 瀉7.6%；紫金 （02899） 挫10%；中國黃金國際 （02099） 挫10.4%；靈寶黃金 （03330） 插6.8%；追蹤金價的SPDR金ETF （02840） 挫5.5%。

受累新冠肺炎疫苖有新進展，市場避險需求下降，加上美債息上升，紐約期金大跌93.4美元或近4.6%，創自3月13日以來最大單日跌幅，收報1946.3美元。

現貨白銀一度跌破24美元，跌幅曾跌3%，現回升至24.15美元。中國白銀 （00815） 也捱沽，現急插12.2%。

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責任編輯：吳敏芳

 

 

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