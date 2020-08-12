【金價走勢】金價亞洲時段續跌逾2%　金礦股捱沽山東黃金、紫金挫1成

▲ 金價昨急挫，跌穿2000美元水平。

金價昨急挫，跌穿2000美元水平。在亞洲時段續跌，現價金價跌幅擴大至2%，報每安士1870美元。金礦股跟隨金價急挫，山東黃金 （01787） 大跌10.1%；招金 （01818） 瀉7.6%；紫金 （02899） 挫10%；中國黃金國際 （02099） 挫10.4%；靈寶黃金 （03330） 插6.8%；追蹤金價的SPDR金ETF （02840） 挫5.5%。

受累新冠肺炎疫苖有新進展，市場避險需求下降，加上美債息上升，紐約期金大跌93.4美元或近4.6%，創自3月13日以來最大單日跌幅，收報1946.3美元。

現貨白銀一度跌破24美元，跌幅曾跌3%，現回升至24.15美元。中國白銀 （00815） 也捱沽，現急插12.2%。

相關文章：【金價走勢】紐約期金挫近100美元 發生甚麼事？

【金價走勢】金價見頂未？施羅德投資：經濟政策經歷巨變 黃金升浪可再推進

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

責任編輯：吳敏芳