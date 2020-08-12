路透：白宮文件顯示　華府或可將TikTok從美國app store下架

美國特朗普政府上周公布行政命令，下月20日起禁止美國人與TikTok的母公司展開任何交易。路透社報道，白宮文件顯示，華府或可把TikTok從美國的app store下架，著此停止提供拍攝短影片及製作廣告的合法平台。

報道引述白宮文件顯示，由於擔心該程式收集個人數據的安全性，華府正考慮中斷TikTok主要的營運及資金等方面，「被禁止的交易可能包括，使TikTok在app store上的使用協議......在TikTok上購買廣告以及用戶同意TikTok在app store中的下載條款等」。

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根據特朗普上周的行政命令，TikTok向廣告商表示，公司將繼續執行計劃中的廣告活動，並會退還所有無法實現的廣告，公司又在禁令發生後與主要受影響者合作商遷移到其他平台。報道又提及，白宮文件中尚未清楚會否對通訊程式微信實施類似的封殺措施。此外，法國及丹麥就TikTok有關個人資料外洩一事而展開調查。

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