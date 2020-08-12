【美國大選】 賀錦麗夥拍拜登出選 成首位黑人女副總統候選人　

美國民主黨總統候選人兼前副總統拜登（Joe Biden）宣布，加州女參議員賀錦麗（Kamala Harris）將會成為總統大選的副總統候選人，是首位由兩黨提名參與總統大選、同時又有亞裔及非裔血統的女性。引述外電報導，賀錦麗或會在下周的民主黨全國代表大會中，以視像方式接受提名。

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拜登於Twitter上公布挑選賀錦麗為副總統候選人的消息，形容她是「無所懼的戰士」，賀錦麗則在Twitter指很榮幸與拜登為民主黨出戰總統，又指拜登能團結美國人，他將會建立一個理想的美國。美國總統特朗普 (Donald Trump)亦立即在Twitter發放攻擊這位剛加入拜登團隊的加州女參議員，指賀錦麗曾在總統初選中要求開徵數以十億計的稅項，如果拜登與她一起出選，將會令極左派抬頭。

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早在過去數月，當BLM黑人平權運動出現後，美國政界已傳出拜登將會夥拍黑人女性出選今次美國大選，外界流傳的大熱人選除了賀錦麗外，還有前國家安全顧問賴斯（Susan Rice），密歇根州女州長惠特默（Gretchen Whitmer），以及前總統奧巴馬的妻子米歇爾（Michelle Obama），當中55歲的賀錦麗曾於去年參與民主黨總統選舉的初選，惟在去年12月宣布退選。