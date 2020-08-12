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【業績】華虹半導體大跌近15% 上季純利跌58%

即市財經 10:20 2020/08/12

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華虹半導體第二季純利按年跌6成。

華虹半導體 （01347） 昨公布上季純利跌近6成，今日股價隨即受壓，一度跌超15%，暫報28.35元。華虹半導體上季毛利率按年下降5個百分點至26%，按季則改善4.9個百分點。華虹指引，第三季銷售收入約2.36億美元，意味按季增長4.9%，毛利率約22%至24%，較上季表現差。

相關文章：華虹半導體上季純利按年跌6成 指引本季收入按季升4.9%

中金：內地支持半導體全產業鏈加速發展 長期利好集成電路業

中金早前發表報告指，國務院於發布的《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》，和現有政策相比，看到以下三點變化，第一是在現有的「五免五減半」政策基礎上，首次推出十年免徵所得稅政策，支持28nm及以下先進工藝生產企業發展；第二是把「兩免三減半」政策適用範圍從過去的芯片設計擴大到封裝、設備、材料全產業鏈，同時對重點設計及軟件企業稅收優惠加大；第三是與生產相關的原材料等產品進口關稅免除政策繼續施行，明確設備免稅條件。此外，人才政策方面，第一次明確把集成電路列入「一級學科」，並對產教融合企業提出明確稅收優惠。

該行認為新政策的落地長期利好中國集成電路行業發展，加速半導體國產化進程。

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記者：馮正男

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