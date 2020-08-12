【港股開市】恒指低開22點後跌幅擴大　金礦股全綫急跌滙豐3連升撐市

隔晚3大美股下跌，道指最多曾升363點，惟尾市急劇向下，收報27686點，跌104點；標指收報3333點，跌26點；納指收報10782點，跌185點。恒指今早受美股影響，低開22點後跌幅曾迅速擴大至200點，截至約10時則跌72點。

隔晚金價大跌，金礦股全線捱沽。山東黃金(01787)大跌9.7%；招金(01818)瀉6.1%；紫金(02899)挫7.9%；中國黃金國際(02099)挫7.9%；靈寶黃金(03330)插8.2%；追蹤金價的SPDR金ETF(02840)挫5.5%。連帶白銀價格也下跌，中國白銀(00815)也捱沽，現急插11.2%。

滙豐 （00005） 今日撐市，股價升2.4%；即將公布業績的騰訊 （00700） 軟1.1%，又回至50天綫500元邊附近支持。美團點評 （03690） 跌5.4%，阿里巴巴 （09988） 跌1.8%；小米 （01810） 跌2.1%。

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