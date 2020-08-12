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【金價走勢】金價崩盤失守1900美元　黃金避險魔法失靈？

股樓投資 10:32 2020/08/12

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俄羅斯公布新冠疫苗有新進展，市場避險情緒降溫，國債孳息率回升，令金價遭逢7年來最大重挫，失守每盎斯1,900美元大關，金股及黃金ETF今早顯著急跌。

國際金價周二急跌5.8%，穿2,000美元，收市報每盎司1,912美元，創下7年來最大單日跌幅。紐約12月期金收市亦急瀉4.58%。今早亞洲交易時段，金價續下挫，現貨金最新報1,883.6美元，再跌1.5%；紐約期金報1892.7美元，再跌3%。

相關文章：【美股收市】科技股領跌　金價急挫逾半成

金股及黃金ETF顯著急瀉，截至10時半，招金礦業（01818）報8.39元，跌8.1%；山東黃金（01787）報19.98元，跌10.2%；中國黃金（02099）報7.2元，跌9.7%；紫金礦業（02899）報4.37元，跌11%。SPDR金ETF（02840）報1,374元，跌5.4%；價值黃金（03081）報45.18元，跌5.4%。

金價今年牛氣沖天，主要是受市場避險情緒推動，不過俄羅斯總統普京早前宣布，俄羅斯已成為首個註冊新冠疫苗國家，加上其他國家在新疫苗研發亦不斷有新進展，帶動市場樂觀情緒。

相關文章：【宏觀中國】金價創歷史新高　大媽怕見財化水排隊賣金

此外，在新疫苗好消息下，資金由債券市場流出，債息回升，美國10年期債息報0.638厘。由於投資黃金是沒有利息回報，債息回升對金價亦帶來打搫。

撰文 : 李兆明

ETF 債券 招金礦業（01818） 紫金礦業（02899） 山東黃金（01787） SPDR金ETF（02840） 國債 疫苗 金價 黃金
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