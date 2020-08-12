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【封殺TikTok】路透引述白宮文件： 迫TikTok下架 禁美國民眾從App Store下載

即市財經 09:44 2020/08/12

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戰略與國際研究中心的網絡安全專家James Lewis表示，美國政府可能沒法全面阻止美國人從外國網站下載TikTok。

美國總統特朗普上周簽署行政命令，給予字節跳動旗下TikTok45天時間內，達成出售TikTok美國業務，否則禁止在美國營運。路透引述最新的白宮文件顯示，特朗普政府可能禁止美國民眾，從手機應用程式商店（app store）下載TikTok程式。

據白宮的文件顯示，禁止TikTok交易範圍包括，TikTok在應用程式商店上架、於TikTok購買廣告等。不過，目前尚未得悉美國政府如何落實上述命令。

TikTok未有回應查詢。

另外，一些技術行業專家認為，取消TikTok在蘋果（美：AAPL）及Google（美：GOOGL）應用程序商店中下載將會削弱該TikTok的增長。

戰略與國際研究中心的網絡安全專家James Lewis表示，阻止民眾在美國app store下載TikTok將會為TikTok美國的業務帶來巨大的增長障礙，不過他又指出，美國政府可能沒法全面阻止美國人從外國網站下載TikTok。

相關文章：法國私隱機構接獲投訴 正展開調查TikTok

路透：微軟購TikTok遇技術困難　剝離用戶資料或需時一年（第二版）

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責任編輯：謝卓榮

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