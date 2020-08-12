【港股市況】恒指黑期跌約105點　道指期貨升97點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

市場憂慮美國難以達成新紓困計劃，道指跌104點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開92點，恒指料開報24798點。另外，騰訊 （00700） 將於收市後公布業績。

焦點新聞：

【金價走勢】紐約期金挫近100美元 發生甚麼事？

即市走勢：

【09︰14】即月期指開報24800點，跌95點或近0.4%。

【09︰02】人行今日開展1400億元人民幣逆回購操作，當日實現淨投放1400億元人民幣。

【08︰40】恒指黑期跌約105點，報24771點。道指期貨升97點，報27711點。

【08︰20】康希諾生物（06185；滬：688185）公布，已完成A股發行。康希諾生物A股將於8月13日於上海證券交易所科創板上市並開始買賣。

康希諾生物：已完成A股發行 8月13日上交所科創板上市

【07︰30】道指最多曾升363點，惟尾市急劇向下，收報27686點，跌104點或0.4%；標指收報3333點，跌26點或0.8%；納指收報10782點，跌185點。

港股ADR收報24798點，跌92點或近0.4%。恒指夜期倒跌，收報24843點，跌52點，低水48點。

道指倒跌104點港股ADR跌92點 紐約期金挫近100美元

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責任編輯：梁浩碩