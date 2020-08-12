  • 29°C
香港時間 : 2020812日 (三) 09:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股市況】恒指黑期跌約105點　道指期貨升97點（不斷更新）

即市財經 09:14 2020/08/12

分享：

港股市況不斷更新

市場憂慮美國難以達成新紓困計劃，道指跌104點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開92點，恒指料開報24798點。另外，騰訊 （00700） 將於收市後公布業績。

焦點新聞：

【金價走勢】紐約期金挫近100美元　發生甚麼事？

即市走勢：

【09︰14】即月期指開報24800點，跌95點或近0.4%。

【09︰02】人行今日開展1400億元人民幣逆回購操作，當日實現淨投放1400億元人民幣。

【08︰40】恒指黑期跌約105點，報24771點。道指期貨升97點，報27711點。

【08︰20】康希諾生物（06185；滬：688185）公布，已完成A股發行。康希諾生物A股將於8月13日於上海證券交易所科創板上市並開始買賣。

康希諾生物：已完成A股發行　8月13日上交所科創板上市

【07︰30】道指最多曾升363點，惟尾市急劇向下，收報27686點，跌104點或0.4%；標指收報3333點，跌26點或0.8%；納指收報10782點，跌185點。

港股ADR收報24798點，跌92點或近0.4%。恒指夜期倒跌，收報24843點，跌52點，低水48點。

道指倒跌104點港股ADR跌92點　紐約期金挫近100美元

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱
 
8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

責任編輯：梁浩碩

香港股票 康希諾生物－B（06185） 騰訊控股（00700） 期貨 紐約期金 恒指夜期 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 恒生指數 標準普爾500指數

下一篇文章

【騰訊業績】騰訊收市後放榜 經調整純利料按年增24%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【黎智英被捕】壹傳媒大升　兩被捕高層購股權最多帳面賺5000萬（第二版）
【黎智英被捕】壹傳媒大升　兩被捕高層購股權最多帳面賺5000萬（第二版）
【食肆優惠】大家樂明（12日）起推買300元現金券 加送300元優惠券
【食肆優惠】大家樂明（12日）起推買300元現金券 加送300元優惠券
【限聚令】政府公布限聚令兩人、晚市禁堂食等措施再延長7日　最新8月18日結束
【限聚令】政府公布限聚令兩人、晚市禁堂食等措施再延長7日　最新8月18日結束
【黎智英被捕】壹傳媒兩日升11倍、董事會：不悉原因　毛記葵涌升逾1倍
【黎智英被捕】壹傳媒兩日升11倍、董事會：不悉原因　毛記葵涌升逾1倍
【恒指夜期】滙豐日夜累升6%　恒指夜期收市倒跌52點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐日夜累升6%　恒指夜期收市倒跌52點（不斷更新）
【美股市況】金價急瀉逾110美元或近6%　道指倒跌蒸發363點升幅納指跌1.7%（不斷更新）
【美股市況】金價急瀉逾110美元或近6%　道指倒跌蒸發363點升幅納指跌1.7%（不斷更新）