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【恒指夜期】滙豐友邦貢獻逾半升幅恒指重上25000　夜期微彈31點（不斷更新）

即市財經 18:10 2020/08/12

分享：

港股市況不斷更新

市場憂慮美國難以達成新紓困計劃，道指跌104點。恒生指數開報24868點，低開22點，早段曾跌約200點，其後在滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 等金融股撐市下，大市午後倒升，曾升約400點，最終升353點，重上25000點水平。另外，騰訊 （00700） 收市後公布業績，股價半日低開倒升逾1%。

焦點新聞：

【港股解構】恒指重返25000大關　今日港股升甚麼？

【金價走勢】紐約期金挫近100美元　發生甚麼事？

【封殺TikTok】路透引述白宮文件： 迫TikTok下架 禁美國民眾從App Store下載

【騰訊業績】騰訊收市後放榜 經調整純利料按年增24%

即市走勢：

【18︰10】恒指夜期報25266點，升31點，高水22點。

【16︰10】恒指升353點重上25000點水平，收報25244點。金融股領升，滙豐 （00005） 升近5%，友邦 （01299） 升3%；騰訊 （00700） 績前升逾1%；壹傳媒 （00282） 倒跌4成。

【16︰00】恒指U盤前升337點，報25228點。

【15︰51】恒指升400點，報25291點，滙豐 （00005） 升半成，友邦 （01299） 升逾3%。

【15︰49】滙豐 （00005） 尾市升近5%，高見35.8元，恒指升約360點，報25252點。

【15︰44】恒生指數尾市升近300點，恒指升286點，報25176點。

【15︰35】滙豐 （00005） 升4.3%；高見35.65元，友邦 （01299） 升近2.8%，2股貢獻大市163點。

【滙豐股價】資金重投傳統經濟股 滙豐上到40元？

【15︰22】港股升幅擴大至300點，報25194點。

【15︰17】壹傳媒 （00282） 午後倒跌5成，報0.55元。

【15︰07】市傳由阿里巴巴  （09988）  支持的百世集團，正尋求將其快遞及貨運業務在香港上市。百世集團對此不作任何評論。阿里巴巴跌近0.2%；港交所 （00388） 跌近1.9%。

【15︰03】恒生指數升約200點，於25100點水平爭持。

【15︰00】內地股市午後跌幅略為收窄，上證全日跌0.6%；深證跌近1.2%；創業板指跌近2%。

【14︰48】壹傳媒 （00282） 倒跌2成，報0.85元，低見0.69元。

【14︰40】除滙豐 （00005） 升4%外，恒生 （00011） 升4.4%；渣打 （02888） 升3%；東亞 （00023） 、中銀香港 （02388） 升2%。

【14︰14】大市抽升，恒指升216點，報25107點，重上25000點。滙豐 （00005） 升4%，騰訊升近1.5%。

【14︰14】騰訊 （00700） 升幅擴大至1%，高見519元。恒生指數升125點，報25016點。

【14︰11】大市升幅擴大至約60點，報24952點。

【14︰04】滙豐 （00005） 升3%；友邦 （01299） 升近0.8%，加上騰訊 （00700） 績前靠穩升0.4%，大市午後轉升2點。

【14︰01】銀娛 （00027） 轉跌近0.6%；金沙 （01928） 跌近0.2%。澳門特首賀一誠表示，訪京主要談及穩定澳門經濟，不會與中央部委討論賭牌續約的事宜，又坦言旅客幾近絕跡下百業蕭條，澳門失業率上升，現時經濟壓力仍大，對下半年表現未感樂觀。

【澳門自由行】9月23日全國解禁　賀一誠：無意設人數限制但未感樂觀

【13︰53】騰訊 （00700） 績前股價反覆，最新報514元，升不足0.1%。

【騰訊業績】騰訊業績前股價反覆　上季經調整純利料增24%（附券商預測列表）

【13︰04】港交所 （00388） 午後跌幅進一步擴大至逾3%，低見360元。恒生指數跌約105點，報24787點。

【13︰01】國泰 （00293） 績後升勢略為回順，股價升逾7%，報5.65元。

【13︰00】恒生指數午後初段跌約55點，報24836點。

【12︰46】光大水務  （01857） 上半年除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）跌2%至8.1億元，純利則減4%至4億元，中期息維持3.74港仙。

【業績】光大水務半年賺少4% 中期息維持3.74仙

【12︰45】恒指黑期於港股中午休市時段跌57點，報24821點。

【12︰39】國泰航空   （00293） 半年虧損98.65億元，去年上半年賺13.47億元，不派息。

【國泰業績】國泰半年虧損98.65億元　員工減約1200人（不斷更新）

【12︰00】恒指半日跌47點，中午收報24842點。國指跌64點，中午收報10088點。騰訊 （00700） 績前低開倒升逾0.7%；滙豐 （00005） 股價造好，升逾3%，重上35元水平。

【11︰39】騰訊 （00700） 績前倒升近0.4%，高見515.5元。

【11︰33】毛記葵涌 （01716） 倒跌逾8%，低見1.06元。

【11︰30】內地股市下跌，上證半日跌近2%；深證跌2.9%；創業板指跌3.7%。

【11︰25】騰訊 （00700） 跌幅進一步收窄，騰訊跌不足0.1%，報513元。

【11︰16】滙豐 （00005） 升幅進一步擴大至逾4%，高見35.65元。

【11︰11】大市暫於20天綫水平爭持，恒指跌約20點，報24871點。

【10︰54】新冠肺炎疫苗有新進展，航空股向好，今日公布業績的國泰 （00293） 升近一成。南航 （01055） 、國航 （00753） 升逾2%；東航 （00670） 升逾1%。

【國泰股價】國泰放榜前反彈1成　俄羅斯首註冊新冠疫苗

【10︰43】騰訊 （00700） 跌幅收窄至0.7%，報510元。大市跌幅進一步收窄至40點。

【10︰34】滙豐 （00005） 升逾3%力撐，股價高見35.4元，恒指跌幅收窄至100點以內，報24802點，跌89點。

【10︰32】中芯國際 （00981） 跌幅擴至逾6%　低見25.85元。

【10︰26】藍籌股萬洲  （00288） 績後挫近6%，暫為跌幅最大藍籌。萬洲上半年「生物公允價值調整前」純利為5.5億美元，按年升18.8%，惟若以「生物公允價值調整後」計，純利則只有3.17億美元，較去年同期跌44.3%。

【藍籌豬肉股】內地生豬價格大升逾倍　萬洲上半年收入升12%

【10︰17】閱文 （00772） 績後跌幅擴大至逾12%，低見43.85元。

【10︰08】金融股撐市，滙豐 （00005） 升2.6%，報35元。友邦 （01299） 升0.3%，報72.9元。

【10︰05】恒生科技指數成份股中，僅舜宇 （02382） 升0.1%。至於華虹半導體 （01347） 跌13%，為跌幅最大的恒生科技指數成份股。

【業績】華虹半導體大跌近15% 上季純利跌58%

【10︰01】昨日創新高後回吐的移卡 （09923） ，今早再跌逾13%，低見43.2元。

【異動股】移卡創新高後跌2成 上市至今仍升2.2倍、持貨至今累賺1.5萬（第二版）

【09︰58】恒生指數跌約200點後跌幅收窄，恒指跌64點，報24826點，仍穿20天綫（24870點）及50天綫（24906點）。

【09︰53】恒生科技指數跌249點或3.5%，報6880點。

【09︰51】大市跌幅擴大至約200點，報24692點。 

【09︰50】納指收報10782點，跌1.7%，科技股下挫，美團點評 （00282） 曾跌逾6%，中芯國際 （00981） 跌逾3%；阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 跌逾2%；騰訊 （00700） 績前跌逾1%。

【09︰47】大市早段跌幅擴大至近100點，恒生指數跌94點，報24796點。

【09︰44】港交所 （00388） 跌幅擴大至逾2%，低見365.4元。

【09︰42】滙豐 （00005） 撐市，股價升2.8%，高見35.1元，重上35元水平；騰訊 （00700） 跌1%，低見506.5元。

【09︰39】閱文  （00772） 績後跌逾6%，低見46.9元。閱文上半年轉虧損32.96億元人民幣，為上市以來首次錄得虧損。

【閱文業績】閱文半年盈轉虧蝕近33億 新麗傳媒商譽減值40億（第二版）

【09︰36】美團點評 （03690） 跌幅擴大至逾半成，低見206元。

【09︰34】珠海居民赴澳旅遊簽注今日恢復，濠賭股繼續造好，藍籌股銀娛 （00027） 升3.2%，金沙 （01928） 升2.4%。

【09︰31】美團點評 （03690） 跌逾3%，低見210.4元。阿里巴巴 （09988） 跌1.1%；小米 （01810） 逆市升0.8%。

【美團挑機】暗諷華為非高科技　美團王興四處樹敵？

【全球量產首部】小米透明電視售價5萬人幣 屏幕猶如透明玻璃

【09︰29】滙豐 （00005） 股價逆市造好，滙豐開報34.7元，升1.8%。

【09︰28】金價下挫，招金 （01818） 跌逾4%；山東黃金 （01787） 跌逾6%；中國黃金 （02099） 跌近9%；SPDR金ETF （02840） 跌逾3%。

【09︰24】毛記葵涌 （01716） 高開16%，開報1.8元。萬華媒體 （00426） 升38%，開報0.345元。萬華媒體披露，昨日沽出675萬股毛記葵涌，套現1,040萬元。

【黎智英被捕】毛記葵涌升逾1倍 萬華媒體減持套現1040萬元

【09︰23】壹傳媒 （00282） 再升27%，開報1.4元。

【黎智英保釋】壹傳媒續升3成半　證監會密切監察交易活動、籲格外審慎

【09︰20】恒指開報24868點，低開22點。騰訊 （00700） 今公布業績，股價績前偏軟，跌近0.3%，開報512元。

【09︰14】即月期指開報24800點，跌95點或近0.4%。

【09︰02】人行今日開展1400億元人民幣逆回購操作，當日實現淨投放1400億元人民幣。

【08︰40】恒指黑期跌約105點，報24771點。道指期貨升97點，報27711點。

【08︰20】康希諾生物（06185；滬：688185）公布，已完成A股發行。康希諾生物A股將於8月13日於上海證券交易所科創板上市並開始買賣。

康希諾生物：已完成A股發行　8月13日上交所科創板上市

【07︰30】道指最多曾升363點，惟尾市急劇向下，收報27686點，跌104點或0.4%；標指收報3333點，跌26點或0.8%；納指收報10782點，跌185點。

港股ADR收報24798點，跌92點或近0.4%。恒指夜期倒跌，收報24843點，跌52點，低水48點。

道指倒跌104點港股ADR跌92點　紐約期金挫近100美元

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責任編輯：梁浩碩

香港股票 中芯國際（00981） 萬洲國際（00288） 移卡（09923） 閱文集團（00772） 小米集團－W（01810） 阿里巴巴－SW（09988） 美團點評－W（03690） 藍籌股 滙豐控股（00005）

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