【美股收市】科技股領跌　金價急挫逾半成

俄羅斯宣布研發出全球首款肺炎疫苗，周二（12日）美股傳統經濟股受惠，標指逼近歷史高位，道指曾升363點，高見28154點，惟尾盤受蘋果等科網股拖累，道指收市則倒跌104點，收報27686點。

值得留意的是，以科技股為主的納指明顯跑輸，投資人現時押注經濟復甦，紛紛堅持科技股，周二蘋果（AAPL）跌近3%，為表現最差的道指成份股；微軟（MSFT）、英特爾（INTC）、Facebook（FB）紛紛跌逾2%。

金融股造好，摩根大通（JPM）升3.16%，為升幅最大的道指成份股，富國銀行（WFC）升2.5%，美國銀行（BAC）則錄得1.36%上漲。

與此同時，新冠疫苗傳來正面消息，令市場風險胃納增加，國際金價周二急跌5.8%，穿2,000美元，收市報每盎司1,912美元，創下7年來最大單日跌幅。紐約12月期金收市亦急瀉4.58%，創2013年以來最大單日價格跌幅，亦是今年3月以來最大單日百分比跌幅。

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