【疫情焦點】全球累計逾2054萬確診　美國累計530萬

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【騰訊業績】騰訊收市後放榜 經調整純利料按年增24%
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至8月11日早上8時35分，全球累計20,546,472宗新冠肺炎確診病例，較上日增加139,191宗；死亡人數達744,637人，較上日增加3,128人。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|40,060
|5,303,978
|167,562
|意大利
|0
|251,237
|35,215
|西班牙
|3,632
|373,692
|28,581
|法國
|0
|239,355
|30,354
|德國
|688
|219,540
|9,268
|中國
|5
|84,717
|4,634
|香港
|0
|4,182（確診/疑似）
|59
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯：梁浩碩