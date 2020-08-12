  • 29°C
香港時間 : 2020812日 (三) 09:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫情焦點】全球累計逾2054萬確診　美國累計530萬

即市財經 08:26 2020/08/12

分享：

【疫情焦點】全球累計逾2054萬確診　美國累計530萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至8月11日早上8時35分，全球累計20,546,472宗新冠肺炎確診病例，較上日增加139,191宗；死亡人數達744,637人，較上日增加3,128人。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 40,060 5,303,978 167,562
意大利 0 251,237 35,215
西班牙 3,632 373,692 28,581
法國 0 239,355 30,354
德國 688 219,540 9,268
中國 5 84,717 4,634
香港 0 4,182（確診/疑似） 59

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱 
 
8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

責任編輯：梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 中國 西班牙 美國 肺炎 新冠肺炎

上一篇文章

【騰訊業績】騰訊收市後放榜 經調整純利料按年增24%

下一篇文章

康希諾生物：已完成A股發行　8月13日上交所科創板上市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【黎智英被捕】壹傳媒大升　兩被捕高層購股權最多帳面賺5000萬（第二版）
【黎智英被捕】壹傳媒大升　兩被捕高層購股權最多帳面賺5000萬（第二版）
【食肆優惠】大家樂明（12日）起推買300元現金券 加送300元優惠券
【食肆優惠】大家樂明（12日）起推買300元現金券 加送300元優惠券
【限聚令】政府公布限聚令兩人、晚市禁堂食等措施再延長7日　最新8月18日結束
【限聚令】政府公布限聚令兩人、晚市禁堂食等措施再延長7日　最新8月18日結束
【黎智英被捕】壹傳媒兩日升11倍、董事會：不悉原因　毛記葵涌升逾1倍
【黎智英被捕】壹傳媒兩日升11倍、董事會：不悉原因　毛記葵涌升逾1倍
【恒指夜期】滙豐日夜累升6%　恒指夜期收市倒跌52點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐日夜累升6%　恒指夜期收市倒跌52點（不斷更新）
【美股市況】金價急瀉逾110美元或近6%　道指倒跌蒸發363點升幅納指跌1.7%（不斷更新）
【美股市況】金價急瀉逾110美元或近6%　道指倒跌蒸發363點升幅納指跌1.7%（不斷更新）