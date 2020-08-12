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【異動股】康希諾生物明日科創板上市 H股康希諾跌7%（第二版）

即市財經 10:25 2020/08/12

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康希諾生物：已完成A股發行　8月13日上交所科創板上市

康希諾生物（06185；滬：688185）公布，已完成A股發行。康希諾生物A股將於8月13日於上海證券交易所科創板上市並開始買賣。康希諾生物H股跌超過半成，現報206.6元，跌7.4%，成交1.81億元。

據上交所數據顯示，康希諾生物是次發行價為209.71元人民幣（相當233.98港元），較康希諾生物上日收市價223元轉為溢價4.9%。

是次網上認購戶數約480萬戶，初步有效超購倍數約4,548倍。回撥機制啟動後，網下最終發行數量為1,705.7萬股；網上最終發行數量為696.55萬股，網上發行最終中籤率為0.034%。

康希諾生物逆市升逾7%　A股發行價209.71元人民幣較港收市價折讓逾12%

【新冠疫苗】一文看清全球疫苗研發進展 康希諾料年產2億劑 強生啟動人體測試

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責任編輯：梁浩碩、謝卓榮

（第二版新增H股股價）

香港股票 A股 科創板 康希諾生物－B（06185） 上海證券交易所
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